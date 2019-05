Coca-Cola rescatará temporalmente "New Coke", su gran fracaso de 1985

La empresa estadounidense de bebidas Coca-Cola sacará una edición limitada de su producto "New Coke", una reformulación del refresco que salió a la venta en 1985 y que fue retirada 79 días después debido a su estrepitoso fracaso.



Con esta iniciativa, la compañía no pretende dar una segunda oportunidad a su fracasada fórmula, sino sacar una edición "limitada y promocional" con motivo del lanzamiento de la tercera temporada de la serie "Stranger Things", que estará ambientada en 1985 y en la que aparecerá el extraño experimento de la marca de bebidas.



En virtud de un acuerdo entre Coca-Cola y la plataforma de entretenimiento Netflix, que emite la serie, la compañía sacará a la venta a partir de este jueves y a través de su página web la misma lata que circuló fugazmente en 1985.



Además, también comercializará dos ediciones limitadas de la versión clásica de Coca-Cola y de "Coke Zero" con el título de la serie de ciencia ficción "Stranger Things", que narra la lucha de un grupo de niños de un pueblo de Indiana (EE.UU.) contra monstruos provenientes de otra dimensión y que está ambientada en los años 80.



"Los seguidores de la serie de 'Netflix' 'Stranger Things' viajarán al 'verano que lo cambió todo' de 1985, cuando la tercera sesión del espectáculo llegue a la plataforma el 4 de julio", dice la compañía en un comunicado.



La empresa agrega con cierta ironía que ese verano fue el mismo "que cambió todo para Coca-Cola, cuando la compañía terriblemente cambió la fórmula de su querida bebida insignia con el lanzamiento de la efímera New Coke".



El experimento cayó en el olvido, pero su nombre pervivió dentro de la empresa como el "síndrome New Coke", en referencia a la cultura de precaución que se extendió a partir de entonces en Coca-Cola.