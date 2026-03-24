Cómo hacer agua de pepino refrescante

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Durante los días de calor y descanso que caracterizan a la

, buscar

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

natural esPor ello, en Menú te compartimos cómo elaborar una clásica, unaBeneficios delpara la saludEles mucho más que un acompañamiento en las ensaladas; es una hortaliza con undestacado. De acuerdo con información de la, los pepinos tienen un contenido de agua cercano al 95%, lo que los convierte en aliados ideales para mantener la hidratación corporal.Además de su capacidad hidratante, el sitio especializado Healthline señala que este vegetal es, pero rico en nutrientes importantes. Entre sus componentes se encuentran la, vitamina K, magnesio y potasio. Según la misma fuente, para maximizar su contenido de, se recomienda consumirlos con cáscara, ya que pelarlos reduce la cantidad de nutrientes presentes en la hortaliza.Receta paso a paso:caseraPreparar esta bebida, conocida tradicionalmente como, es un proceso sencillo que resalta eldel ingrediente. Según el portal, la clave está en el equilibrio entre el, el toque cítrico y elBasado en las recomendaciones de, requerirás lo siguiente:-2 pepinos grandes (puedes usar variedades como el persa o el inglés).-4 a 6 tazas de-El jugo de 2 o 3 limones verdes.al gusto (azúcar, miel o jarabe de agave).al gusto.-Rodajas deadicionales para decorar.Preparación: Comienza lavando muy bien los pepinos. De acuerdo con, puedes optar porpara obtener un color verde más vibrante o dejarlos con piel para aprovechar la. Corta los pepinos en trozos medianos.: Coloca los trozos deen la licuadora junto con. Procesa hasta obtener unay homogénea.(opcional): Según el portal, si prefieres una textura más ligera y, puedes pasar la mezcla por un colador de malla fina hacia una jarra.: Añade el resto del agua, ely elde tu preferencia. Revuelve bien hasta que el azúcar se disuelva por completo.: Añade abundantea la jarra o directamente en los vasos. Decora con rodajas defrescas.¿Por qué elegiren días calurosos?Optar porpermite controlar la cantidad de azúcar añadida, a diferencia de las. Según Healthline, los pepinos contienencomo, los cuales ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo.Esta bebida no solo es útil paradurante las reuniones de, sino que también es una forma práctica de incluiren la rutina diaria de manera sencilla y económica.¿Te gustaría que redactara unasobre cómo elegir los mejores pepinos en el mercado para que tutenga el