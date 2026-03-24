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Solicita permiso a Senado para que 35militares de EU ingresen al país

El entrenamiento SOF 32 y el ejercicio Vital Archer se realizarán en varias sedes mexicanas con apoyo de la Marina.

Por El Universal

Marzo 24, 2026 03:56 p.m.
A
Solicita permiso a Senado para que 35militares de EU ingresen al país

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum
solicitó al

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Senado de la República aprobar la autorización para que 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, especialistas en detección y desactivación de explosivos, manejo de amenazas, para que puedan ingresar a territorio mexicano con armamento.
Ello para participar en el Evento SOF 32 denominado "Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER", que se llevará a cabo de manera conjunta con personal de la Armada de México del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.
La solicitud presidencial publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Marina para su aprobación, señala que dicho adiestramiento está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 (FTCMF 2026).
Asimismo, para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.
Los 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, quienes asistirán con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo "Hércules C-130" perteneciente a la Fuerza Aérea de ese país.
De los cuales cuatro (4) elementos pertenecen al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, veintitrés (23) elementos al Equipo 8 Navy SEAL; dos (2) elementos Técnicos del Equipo de desactivación de artefactos explosivos de la Armada y seis elementos de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de los Estados Unidos.
La ejecución de la capacitación del referido evento se llevará a cabo de la siguiente manera: en lo que corresponde al Evento SOF-32, comprenderá del 6 al 30 de abril de 2026, y el Ejercicio "Vital Archer" se llevará a cabo del 13 al 15 de abril de 2026. Dicho evento se desarrollará en las siguientes fechas e instalaciones: del 6 al 17 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca "Lic. Adolfo López Mateos" y Unidad Naval de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México.
Del 18 al 23 de abril en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México; del 24 al 28 de abril en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz y del 29 al 30 de abril en las instalaciones del edificio sede de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México. El transporte de la delegación estadounidense durante su estancia en territorio nacional será a cargo de la Secretaría de Marina.

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