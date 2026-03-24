Solicita permiso a Senado para que 35militares de EU ingresen al país

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

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aprobar la autorización para quede las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, especialistas en detección y desactivación de explosivos, manejo de amenazas, para que puedan ingresar a territorio mexicano conEllo para participar en eldenominado "en Preparación para la", que se llevará a cabo de manera conjunta con personal de la Armada de México del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.La solicitud presidencial publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Marina para su aprobación, señala que dichoestá dirigido específicamente a elementos de lade la Armada de México, de la, de lade Futbol 2026 (FTCMF 2026).Asimismo, para la(AFAC), y tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Futbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar lade las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.Losde las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, quienes asistirán cony equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo "" perteneciente a la Fuerza Aérea de ese país.De los cuales cuatro (4) elementos pertenecen aldel Ejército, veintitrés (23) elementos al; dos (2) elementos Técnicos del Equipo de desactivación de artefactos explosivos de la Armada y seis elementos de lade Defensa de los Estados Unidos.La ejecución de la capacitación del referido evento se llevará a cabo de la siguiente manera: en lo que corresponde al, comprenderá del 6 al 30 de abril de 2026, y el Ejercicio "Vital Archer" se llevará a cabo del 13 al 15 de abril de 2026. Dicho evento se desarrollará en las siguientese instalaciones: del 6 al 17 de abril de 2026 en el"Lic. Adolfo López Mateos" yen Donato Guerra, Estado de México.Del 18 al 23 de abril en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México; del 24 al 28 de abril en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz y del 29 al 30 de abril en las instalaciones del edificio sede de laen la Ciudad de México. El transporte de la delegación estadounidense durante su estancia en territorio nacional será a cargo de la