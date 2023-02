Cómo tomar limón para un detox del organismo y la sangre

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Se ha comprobado por medio de estudios, como el realizado por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de España, que el limón posee componentes alimenticios esenciales para el mantenimiento de la salud y la prevención de algunas enfermedades.

Ese mismo estudio, elaborado por Ignacio Porras en colaboración con otros científicos, señala que el limón posee entre sus propiedades la capacidad de desintoxicar al organismo, debido a su contenido de ácido ascórbico, el cual tiene funciones diuréticas y ayuda a favorecer la absorción de hierro en el intestino.

Además, entre las propiedades del limón se enlista su capacidad de proporcionar antioxidantes y ácidos que fungen como alcalinizantes del pH de nuestra sangre, de acuerdo con datos revelados por el Departamento de Agricultura y Servicios del Consumidor Carolina del Norte, en Estados Unidos.

¿Cómo tomar limón para desintoxicarse?

Para prevenir y contrarrestar los efectos de un pH elevado en sangre, que se manifiesta como acné, baja energía, estreñimiento y dolores de cabeza, la División de Alimentos y Medicinas del Departamento de Agricultura y Servicio al Consumidor de Carolina del Norte recomienda el consumo del limón en combinación con otros alimentos naturales.

Combinar las propiedades del limón, con otros cítricos y verduras, puede ayudar a mejorar notablemente la salud y prevenir enfermedades a largo plazo.

Además, por el mínimo aporte calórico del limón, beberlo exprimido y en reemplazo de otras bebidas azucaradas, puede ser una herramienta para quienes buscan reducir tallas y bajar de peso.

Combinaciones con limón para hacer un detox en la sangre

Si bien por sí solo el limón no tiene la capacidad de realizar una limpieza por completo del organismo, este ingrediente sirve como aliado para generar en el cuerpo un detox.

Existen preparaciones que combinan el zumo del limón con varios alimentos funcionales, de acuerdo con sus efectos medicinales, que ayudan a la eliminación de toxinas por medio de la orina.

Una de las combinaciones más recomendada por expertos en herbolaria, es el agua de limón con menta y jengibre. Por medio de la infusión de estos ingredientes podrás estimular las funciones de tu intestino e incluso mejorar molestias provocadas por trastornos gástricos.

Otra receta popular para hacer un detox del organismo es el agua de limón con col. Esta preparación, por sus altos niveles de vitamina C, hierro y sulfuro, ayudará a tu cuerpo a desechar toxinas y propiciar de manera natural su balance hormonal.

Igualmente, consumir el limón exprimido en ayunas, diluido en un vaso con agua, podrá ayudarte para depurar tu sangre y a la desintoxicación de tu hígado. Además de estimular tu sistema digestivo. Esta preparación también te servirá de aliada para sentir menos hambre durante el transcurso del día.

Así que si deseas comenzar un detox para sentirte más ligero y notar cambios en tu salud general, no dudes en mantener un estilo de vida saludable, complementando tus recetas y actividades con una refrescante bebida elaborada con limón.