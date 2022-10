Con garbanzo y maíz adulteran el café soluble

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Es un hecho que el café es un alimento que puede aportar grandes beneficios a la salud si se consume de manera regular; sin embargo, no todo el café es bueno.

El café, ya sea en grano o en su presentación soluble, no pierde su potencial de aportar cafeína, aunque sí puede llegar a perder algún porcentaje de sus aceites, mismos que son responsables del característico aroma de este producto.

A pesar de que el café soluble es un producto de conveniencia que permite tener una taza de esta bebida casi en cualquier momento y lugar, debemos estar conscientes de que puede no ser la opción de mejor calidad.

El proceso por el cual se obtiene el café comienza en el campo, a grandes rasgos, para que el café llegue a tu mesa, se recolecta la cereza de café, después se lava, se retira la cascarilla, se seca y se tuesta grano.

Las propiedades del café no cambian debido al proceso de convertirlo en soluble. Existen dos principales métodos para transformarlo en café instantáneo.

El primero es por aspersión, para ello, se muelen los granos de café tostados y se mezclan con agua para preparar una infusión. Este líquido se rocía dentro de máquinas que liberan aire caliente, por lo que durante la caída de las gotas, el agua se evapora, dejando solamente los sólidos, que se recolectan como un polvo fino y que, al volver a entrar en contacto con agua, se disuelven fácilmente.

El segundo método consiste en la liofilización, que es una forma de deshidratación por medio de muy bajas temperaturas. Los granos de café se llevan a temperaturas de alrededor de -40°C para congelarlos. Después, se rompen en pedazos más pequeños y se meten en máquinas de vacío para extraer el agua, dando como resultado cristales de café secos.

Café adulterado

El café soluble o instantáneo tiene una desventaja sobre el café de grano, pues no tenemos la certeza de la calidad de los granos con la que está elaborado.

Algunas marcas y empresas optan por añadir granos con defectos, con el fin de incrementar el rendimiento, pues al hacerlo soluble, ya no es perceptible para el consumidor final. También es común que muelan y agreguen la cascarilla del café, que a pesar de no ser dañino, reduce su sabor.

Otro de los métodos para reducir costos dentro de la producción de café instantáneo es el tostado alto, ya que al llevar los granos a un tueste que resalta el amargor del café, los granos en mal estado no presentan los sabores característicos de un café con defectos.

En los últimos años, se ha detectado otra práctica que perjudica la calidad del café soluble, que es la de añadir ingredientes no declarados dentro del etiquetado de los productos. Estudios realizados por Profeco han encontrado trazas de garbanzo y maíz, lo que infringe la ley, pues está prohibido añadir almidones al café con el fin de reducir costos de producción.

Si tienes oportunidad, elige café de grano de productores mexicanos o si deseas consumir café soluble, opta por marcas reconocidas, cuyo etiquetado sea claro y que el café se haya obtenido por medio de liofilización, pues es más difícil que se la haya agregado un ingrediente adicional.