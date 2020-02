Conoce a Wolfgang Puck, el chef de los premios Oscar

Wolfgang Puck, el reconocido chef austriaco, ha preparado la cena de los Oscar por 26 años, también ha cocinado para el Baile Anual del Gobernador y eventos de beneficencia, actualmente tiene ingresos anuales por más de 500 millones de dólares.

La ceremonia número 92 de los Premios de la Academia se celebran este domingo 9 de febrero; famosos y personajes de la industria cinematográfica se dan cita en el teatro Dolby de Los Ángeles para premiar lo mejor del cine. En la noche de gala de los premios Oscar los famosos probarán las preparaciones del chef austriaco Wolfgang Puck, quien desde hace más de 26 años se ha encargado de los platillos de la prestigiosa premiación.

El cocinero, quién gana más de 500 millones de dólares anuales, comenzó su carrera culinaria a los 14 años trabajando en reconocidos restaurantes franceses entre ellos: Maxim's de París, el Hotel de París de Mónaco y el tres estrellas Michelin L'Oustau de Baumanière de la Provenza.

Raymond Thullier, el chef de L'Oustau de Baumanière, fue el principal mentor de Wolfgang, quién tomó al chef bajo su brazo y le enseño los secretos de la alta cocina francesa. Tras haber aprendido y obtenido la práctica suficiente en el viejo continente, el chef decidió viajar a América, uno de sus principales sueños.

Su aventura en Estados Unidos comenzó en el restaurante La Tour de Indianapolis en el que trabajó de 1973 a 1975 antes de mudarse a Los Ángeles en dónde tras unos años de arduo trabajo y el éxito de su libro "Modern French Cooking for the American Kitchen" abrió su primer restaurante en Hollywood: Spago que se convirtió en un éxito desde su apertura.

Wolfgang siguió abriendo restaurantes con diferentes estilos de cocina por todo California, después lo hizo por todo Estados Unidos. Actualmente su cadena es internacional.

El chef austriaco no solo ha cocinado para la cena de gala de Los Premios de la Academia, también lo ha hecho para importantes eventos como el Baile Anual del Gobernador, así como para los premios ESPY, eventos cinematográficos, galas presidenciales y de recaudación de fondos.