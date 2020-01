Conoce cuáles son los ingredientes más caros del mundo

En el mercado existe un puñado de alimentos que no son aptos para los bolsillos de todos, pues la complejidad para encontrarlos o cosecharlos los convierten en ingredientes gourmet a los que solo unos cuantos pueden acceder por sus elevados precios. Checa cuáles son los ingredientes y alimentos más caros del mundo.

1. Trufa blanca de Alba. Para algunas personas, la trufa blanca de Alba es considerada un "diamante" pues es un hongo, que crece en algunas regiones del Piamonte y la Toscana en Italia, puede llegar a venderse hasta en 100 mil pesos mexicanos el kilo, ya que es difícil de encontrar y solo se da de manera silvestre bajo ciertas condiciones.

Su sabor y aroma son intensos por lo que son utilizadas para aromatizar aceites y huevos. Es común que se consuman crudas rallándola encima del plato, pues pierde parte de su aroma al ser cocinada.

2. Azafrán. El azafrán es una de las especias más cotizadas en el mercado pues el kilo de esta especia llega a oscilar hasta los 90 mil pesos mexicanos. Esta especia se obtiene de una flor con el mismo nombre cultivada sobre regiones templadas, donde no abunda la lluvia y la humedad es moderada.

Para conseguir un kilogramo de azafrán se necesita recolectar y cosechar 120 mil flores, por lo que no sorprende los elevados precios en los que se vende en el mercado.

3. Caviar. Es un alimento que se obtiene de las huevas del pez esturión una especie que es originaria de los ríos y lagos del Este de Europa, aunque la mayoría se obtiene del Mar Caspio. Una de las razones por las cuales es tan caro se debe a que dependiendo de la especie a las hembras les toma entre 8 y 20 años madurar sexualmente antes del primer desove.

Otro de los motivos que hace que el caviar sea tan caro es la escasez que existe de éste, pues durante un tiempo se volvió muy popular y se condujo a la sobrepesca y extinción de algunas especies.

4. Piñón. El piñón es uno de los productos alimenticios más caros en el mercado, por lo difícil que resulta su recolección. Es un alimento completamente orgánico, pues se cosechan de los bosques y no de plantaciones, lo que los deja libres de cualquier tipo de químicos, como pesticidas.

Esta semilla se puede encontrar durante todo el año en los supermercados, pero su consumo aumenta en la época de invierno.

5. Queso Pule. Este queso es considerado el más caro del mundo y es originario de Serbia. Se estima que un kilo de este raro queso puede costar más de 21 mil pesos mexicanos, pues es elaborado con leche de una raza de burros procedentes de los Balcanes, una raza muy rara de la cual se estiman solo existe alrededor de 100 ejemplares. Otro de los motivos de su exorbitante precio es la dificultad de elaboración pues para hacer un 1 kilo de queso se necesitan 25 litros de leche.