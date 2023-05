Conoce las flores de izote y sus beneficios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- ¿Has escuchado hablar sobre la flor de izote? Si solo la has visto en los árboles o como parte de la decoración, en "Menú" de EL UNIVERSAL te mostramos la parte deliciosa de esta bella flor.

Todo comienza con una planta llamada Yucca filifera, conocida comúnmente como palma; sin embargo, no pertenece a esta familia. También llamada izote, esta planta es nativa de México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal.

El izote crece principalmente en zonas áridas y semiáridas del país, llega a medir alrededor de 10 metros de altura y su tronco alcanza diámetros de hasta 90 centímetros. Se puede encontrar desde el norte y hasta el centro de México, pues se ha registrado su presencia dentro de los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y el Estado de México.

La planta produce flores durante la temporada de mayo a julio, llamadas flores de izote o chochas. Son flores que salen de las ramas en grandes cantidades, que forman una especie de racimos abundantes, de más de medio metro de largo, de brotes color blanco, con tonos verdosos. Los pétalos son gruesos y carnosos, aunque muy delicados y suaves.

Uno de los usos más importantes de las flores de izote está precisamente dentro de la gastronomía. Las flores son comestibles y se utilizan dentro de diversas recetas. Un documento publicado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, asegura que la forma tradicional de consumir el izote es cuando el brote aún no florece. Se retira el centro y se guisan con ajo molido y sal. Se comen por sí solas o mezcladas con huevo.

En otras regiones, las también llamadas chochas se agregan a las ensaladas para comerlas frescas, mientras que también hay quienes las usan en el mundo dulce, añadiéndolas a postres, rebozando los pétalos en clara de huevo y azúcar.

Los usos de las flores de izote van más allá de su sabor y textura dentro de los platillos, también tienen que ver con su importante aporte nutricional. De acuerdo con análisis realizados en el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las flores contienen 36.94% de proteínas, así como 30.94 % de hidratos de carbono, mientras que únicamente 1.09% de grasas, por lo que se considera un alimento de alto valor nutricional.

Las flores de izote también tiene un alto contenido de vitamina C, indispensable en el funcionamiento del organismo y la cual ayudar a la absorción del hierro en el cuerpo, a evitar y prevenir las enfermedades respiratorias, así como a contrarrestar los efectos de los radicales libres que causan el envejecimiento prematura, gracias a su acción antioxidante.