Conoce qué alimentos no deben combinarse con el alcohol

A-AA+

La hora feliz, o como muchos la conocen "Happy Hour", es el momento en el cual muchas personas toman una cerveza bien fría o su bebida alcohólica favorita después de un día de trabajo, y para ello no puede faltar la botana para acompañar. Pero no todos saben que hay alimentos que es mejor no combinar con el alcohol.

Por lo general se suelen acompañar las bebidas alcohólicas con distintos alimentos. La variedad y la imaginación no tienen límites, de ahí la creación de las diferentes micheladas que hoy en día son tan famosas, como las licuachelas, tutsichelas, kittychelas y más.

La parte positiva es que la ingesta de alcohol en forma moderada tiene algunos beneficios. Pero el exceso puede provocar problemas de presión arterial, hinchazón, aumento de peso y otros riesgos, según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana. Así, además de considerar el grado de alcohol, también hay que poner atención a lo que comemos para acompañar y vamos a explicarte las razones.

De acuerdo con un estudio de la National Library of Medicine (NIH), existe una estrecha relación entre el consumo de alimentos salados y la ingesta de alcohol.

Lo que más se come para acompañar estas bebidas, por ejemplo la cerveza, son: tocino, queso, pescado salado, salchichas, pizza, sopas, carnes, pescados ahumados, papas y cacahuates.

Si bien es importante señalar que el consumo de estas combinaciones no representa un riesgo inminente para la salud, el estudio de NIH descubrió que las personas con mayor consumo de comida salada se inclinaban a ingerir mayores cantidades de alcohol.

Lo anterior es debido a la deshidratación producida por los alimentos ricos en sodio, los cuales provocan la extracción de agua de las células, provocando que las personas sigan bebiendo. Por ello en muchos bares, antros y restaurantes utilizan este método para aumentar sus ventas de bebidas alcohólicas.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), indican que el consumo en exceso de alcohol en un corto periodo de tiempo es perjudicial para el organismo, no solo por el estado de embriaguez, que aumenta el riesgo de padecer accidentes y envenenamiento alcohólico; sino porque el consumo de grandes cantidades de sal puede provocar problemas cardiovasculares y de presión arterial a largo plazo.

Recordemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de solo 5 gramos de sal por día, para los adultos sanos, y cantidades menores a una cucharadita para los niños debido a que la ingesta en exceso de sodio se encuentra ligada a padecimientos como la osteoporosis, problemas cardiovasculares, renales y cáncer, de acuerdo con Harvard.

Los alimentos salados provocan un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, pero es fundamental indicar que, de acuerdo con varios expertos en el área de la salud y nutrición, aquellos con alto nivel de azúcar también provocan más ganas de seguir bebiendo, generando una embriaguez más rápida.

Otro error es comer salsa picante que, combinada con el alcohol, irrita al estómago, generando una sensación de pesadez y gases. Además, si se mezclan con comidas grasosas podrían aumentar los riesgos de salud de las personas.

Por otro lado, el National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, indica que el consumo de chocolate amargo con alcohol puede agravar los problemas gastrointestinales, ya que relajan los músculos y provocan reflujo, por ser alimentos ácidos y grasos.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la mezcla de alcohol con bebidas energéticas también puede dañar al organismo, porque contienen altas cantidades de cafeína, azúcares añadidos, entre otros, por lo que no recomiendan su ingesta combinada, debido a que algunos de sus ingredientes pueden ocultar los efectos depresivos del alcohol. Ante tal hecho las personas se sienten más alertas y en muchos casos el exceso provoca alteraciones en el bebedor.

Así que solo queda decir, es bueno tomar un poco de alcohol y acompañarlo con las botanas que más nos gustan, pero no debemos olvidar que todo cambia cuando nos excedemos.