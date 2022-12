Conoce qué hacer con el aceite usado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Estamos seguros que alguna vez te ha pasado. Después de cocinar, sobre todo algo frito, te queda una buena cantidad de aceite usado en el sartén o la olla y entonces te preguntas qué debes hacer con él, ¿reusarlo, tirarlo, guardarlo? En esta ocasión vamos a ayudarte a resolver esta duda.

En esta temporada son comunes las reuniones y las grandes cenas por lo que es probable que tengas que lidiar después con el aceite usado que tiene más importancia de lo que imaginas pues es altamente contaminante.

¿Por qué el aceite usado es peligroso?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, en México el consumo per cápita de aceite es de 10 litros por año. Y aunque quizá te parezca poco relevante, la realidad es que no reciclar el aceite usado acarrea una serie de problemas y riesgos a nivel medio ambiental.

Para entenderlo mejor, el gobierno de España advierte que, si este residuo llega a los ríos, se forma una película superficial que afecta el intercambio de oxígeno y perjudica a los seres vivos.

Y el problema no es menor pues un solo litro de aceite puede contaminar mil litros de agua. Además, perjudica el funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales y causa el desbordamiento en los drenajes, ya que forma tapones de grasa, lo que no solo afecta la ciudad sino también tu hogar que podría rodearse de un olor desagradable.

Al respecto la marca Oleico advierte que el agua contaminada puede transmitir distintos tipos de enfermedades, tales como: diarrea, cólera, disentería, fiebre tifoidea y la poliomielitis. Es decir que este tema no solo es importante por el medio ambiente sino por nuestra propia salud.

Y si eso no te es suficiente cabe recordar que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece una serie de faltas administrativas por arrojar a la vía pública desechos y sustancias peligrosas para la salud o que despidan olores desagradables. Así, tirar aceite al drenaje se considera una falta que puede llegar a ser un delito.

¿Qué se debe hacer con el aceite usado?

Como ya quedó claro, tirar el aceite usado por el fregadero puede causar un grave impacto en el medio ambiente. En cambio, reciclarlo nos permite aprovecharlo para crear otros productos como biodiesel o jabones.

Como explica la Fundación Aquae, la mejor opción para reciclar el aceite de cocina es acudir a un punto de recolección. Incluso hay contenedores específicos para este residuo. En México algunas empresas que se encarga de esta práctica son BioFuels, Jabón y Grasa, REOIL Internacional y Bio Keizer. Pero si no tienes alguno cerca entonces puedes optar por otras ideas.

Aunque no lo creas, tu aceite de cocina te servirá para fabricar un jabón o una vela. Para lograrlo solo deberás mezclarlo con aceites esenciales con un olor agradable y un solidificador de aceite para que tome consistencia

También lo puedes utilizar para engrasar bisagras y muebles que rechinen por falta de lubricación, incluso puede ser un buen protector de maderas. Por supuesto para ello debes colarlo bien primero.

Mapfre recomienda también utilizarlo para hacer un exfoliante casero. Solo mezcla con café molido a partes iguales hasta que se forme una pasta con textura de crema. Podrás aplicarla sobre tu cuerpo para eliminar la piel muerta.

Pero si quieres ahorrarte la molestia de tener que hacer algo con él, la solución es de lo más sencilla. Simplemente colócalo en un envase de plástico con tapa hermética y tíralo a un bote de basura, es importante que lo hagas una vez que esté frío.

Ahora que si es muy poco el aceite que quedó en el sartén hay dos opciones, vaciarlo en el recipiente y esperar a que esté lleno para tirarlo o, todavía más fácil, deja enfriar y luego pasa una servilleta para retirar el exceso.

¿Por qué no debes reusar el aceite?

Algo que es muy importante destacar es que no es buena idea reutilizarlo ya que, luego de freír alimentos el aceite se contamina y puede llegar a ser perjudicial para la salud.

Oleico explica que los ácidos grasos monoinsaturados se ven alterados debido al calor y la degradación puede provocar que el aceite se vuelva tóxico para la salud.

Así, si el aceite usado tiene una tonalidad oscura, un mal olor o residuos carbonizados de los alimentos, no lo vuelvas a utilizar, no solo es un riesgo para tu cuerpo, sino que afectará el sabor de los alimentos.