Crostini de puerco, el platillo que está causando polémica

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana sin duda es el chicharrón en sus diferentes presentaciones, desde el famoso taco placero, pasando por el chicharrón en salsa verde o roja y por supuesto, también hay alternativas para paladares exigentes, tal es el caso del "costrini de puerco", o al menos así lo ha denominado un prestigioso restaurante de la Ciudad de México.

Y es este último platillo el que recientemente causó controversia en redes sociales ya que usuarios de internet se dieron a la tarea de viralizar el denominado "costrini de puerco" que ofrece un lujoso restaurante del centro de la Ciudad de México y por supuesto, no faltaron los memes y los comentarios al respecto.

Para comenzar, debes saber que el "costrini" viene del italiano, que significa "pequeñas tostadas", las cuales también se pueden presentar en forma de canapés. Se prepara cortando en rebanadas finas el pan tostando o asando a la parrilla para que quede crujiente. El crostini se hacen típicamente con baguete francesa o italiana.

Ahora que ya conoces la definición de crostini, te contamos que recientemente se hizo viral el platillo que se sirve en una terraza del Zócalo de la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el restaurante del Gran Hotel de la Ciudad de México dio a conocer su festival "Sabores de México", en el cual se incluye el "costrini de puerco a la mexicana", acto que desató las ironías y las críticas en internet.

Y es que lejos de parecerse a la versión clásica del crostini que los amantes de la gastronomía conocen y aprecian, a simple vista parece un trozo del típico chicharrón que no puede faltar en los hogares mexicanos.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y comenzaron las comparaciones con los chicharrones preparados, el chicharrón de puerco que se usa para el taco placero y más.

También recordaron la famosa "costra de cerdo en salsa esmeralda", la cual no es más que chicharrón en salsa verde y por supuesto, no faltaron las comparaciones con este platillo.

El restaurante comenzó a responder con humor, sin dejar de invitar a sus seguidores a probar esta propuesta gastronómica que ofrecerá durante la temporada.