Cuaresma: receta para preparar harina de pescado frito

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Durante

, muchas personas optan por

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con, especialmente en fechas como Viernes y Jueves Santo. Y una de las preparaciones más populares es el frito, que es fácil de cocinar y puede consumirse como plato principal o como botana.Pero elpara que quede dorado y crujiente está en elque se utiliza antes de freírlo; laayuda a formar una capa ligera alrededor del, dándole un buen sabor y manteniendo la carne jugosa.¿Cómoantes de freírlo?De acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, antes de cocinar else recomienda, pues esto hace que la superficie quede dorada al momento de. Dicha técnica también permite obtener una textura suave.Para la receta, se pueden utilizaro más grandes pero cortados en, de tal modo que el calor se logre distribuir de manera uniforme en la cocción.¿Qué lleva la harina paraelElparafrito es una técnica que consiste en cubrir el alimento con unay huevo; posteriormente se coloca enpara dorarlo y conseguir unaEn la base puede utilizarse, aunque en la actualidad también se admiten ingredientes como la, arroz, maíz y almendra, que ofrecenA continuación, te dejamos lapara queesta2026:Ingredientes:-6 tiras de filete de(puede ser lenguado u otro con textura firme)-1 taza de-1 cucharadita de(la necesaria para formar la-2-Aceite para-SalProcedimientos:-En un recipiente, cierne la harina y el, lo que evitará que se formen grumos.-Agrega una-Poco a poco, vierte elen lay revuelve hasta obtener unacon consistencia similar a la de la-Deja reposar laentrepara que labien.-Corta losdeen tiras y sazona con sal por ambos lados.-Guarda las tiras deen elmientras reposa la-Calienta suficiente aceite en una-Agrega losal aceite y fríe hasta que se doren para sazonar; después retira los-Sumerge cada tira deen lapara-Escurre ligeramente el exceso dey coloca elen el-Fríe y voltea hasta que elquede bien cocido y dorado por fuera.-Retira los pescados y colócalos sobre un plato conpara quitar el exceso de aceite.-Sirve conCon esta receta podrás lograr uncon una, ideal para las personas que disfrutan los alimentos típicos de la