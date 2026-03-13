Qué es una salmuera y cómo se usa en la cocina

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- La

es una de las herramientas más antiguas y valoradas en el mundo de la

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, cuya relevancia ha trascendido generaciones de cocineros. Aunque tradicionalmente se asocia con métodos de conservación de épocas pasadas, su presencia en las cocinas contemporáneas sigue siendo un pilar para quienes buscan darle un toque especial de sabor a sus platillos.Dominar el uso de este recurso líquido permitecotidianos en preparaciones deliciosas. Ya sea que se trabaje condelicados o piezas de mayor tamaño, en Menú te compartimos elpara elevar su sabor con unabien hecha.¿Qué es lay para qué sirve?De acuerdo con el(USDA), laes, en su definición más sencilla, una. Tradicionalmente, este método se utilizaba para la conservación de alimentos; sin embargo, en la cocina contemporánea su uso principal es el de unque aporta humedad y sabor.Como explica el sitio especializado, el proceso funciona mediante el principio dey la desnaturalización de las proteínas. La sal permite que las fibras musculares se relajen y absorban el líquido, lo que resulta en una carne mucho más jugosa y sazonada de manera uniforme, no solo en la superficie, sino hasta el centro de la pieza.¿Por qué es recomendable utilizarla en la cocina?La principal ventaja de este método es la protección que brinda contra el calor intenso. Según detalla, laayuda a que la carne retenga su humedad natural durante el proceso de cocción. Esto es especialmente útil en cortes que tienden a secarse rápidamente, como las pechugas de pollo o el lomo de cerdo.Además de la jugosidad, laactúa como un. Al disolvero especias en la solución, estos elementos penetran en el tejido de la carne junto con elPor otro lado, desde una perspectiva económica, elseñala que esta técnica permite aprovechar mejor los ingredientes y reducir el desperdicio al asegurarincluso en piezas más complejas.¿Cómo se prepara unabásica?Para hacer unade manera correcta, es necesario seguir unaque permita lasinla carne.De acuerdo con las instrucciones de, la receta básica de unarequiere de precisión en los pasos iniciales para garantizar que la sal se disuelva correctamente.Ingredientes· Sal (preferiblemente de mar o kosher)(opcional, para ayudar al dorado)· Especias y hierbas al gusto (pimienta, laurel, tomillo)Preparación· Calentar una parte delcon la sal y el, agitando constantemente hasta que los cristales se hayan disuelto por completo.· Añadir el resto delfría para bajar la temperatura de la mezcla. Es de vital importancia, como subraya el USDA, que laesté completamente fría antes de introducir la carne por razones de· Sumergir la pieza de carne asegurándose de que quede cubierta en su totalidad.durante el tiempo necesario según el tamaño de la pieza;sugiere que piezas pequeñas pueden requerir solo un par de horas, mientras que unpuede necesitar hasta un día completo.· Retirar la carne del líquido y secarla bien conantes de cocinar para obtener una