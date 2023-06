Dos restaurantes de Guadalajara y CDMX, en la lista de los mejores 100 restaurantes del mundo

A-AA+

El restaurante panameño Maito, el ecuatoriano Nuema y el peruano Mérito entran por primera vez en la lista de los mejores 100 restaurantes del mundo, elaborada por "The World´s 50 Best Restaurants", que este jueves publicó el segundo tramo de estos reconocimientos.

La relación completa la darán a conocer el 20 de junio en la ciudad española de Valencia.

Según informó hoy en su página web "The World´s 50 Best Restaurants", Mérito (Lima), abierto en 2018 por el cocinero venezolano Juan Luis Martínez, debuta en esta lista mundial en el puesto 59, tras ocupar la posición 22 en la lista de los Mejores Restaurantes de Latinoamérica.

Otra nueva entrada (posición 79) es la de Nuema (Quito) de la pareja formada por Alejandro Chamorro y Pía Salazar. Una casa donde ambos llevan a la mesa la biodiversidad de su país y donde Salazar sirve postres que la han hecho ganar en 2022 el premio a la Mejor Pastelera de América Latina.

Por último, el cocinero Mario Castrellón y su restaurante Maito (Ciudad de Panamá) entraron por primera vez en esta lista en el puesto 100, después de que durante los últimos siete años se situó como el Mejor Restaurante de Panamá y en 2022 escaló al número 6 en la lista de los Mejores Restaurantes de Latinoamérica.

Por otro lado, (puesto 54) está Alcalde (Guadalajara, México) de Paco Ruano; Lasai de Rafa Costa e Silva (Río de Janeiro, Brasil) se sitúa en el número 58; Oteque, en Rio de Janeiro, de Alberto Landgraf, en el 76 y en la posición 70 está Sud 777 (Ciudad de México), de Edgar Núñez, quien lleva a gala la "cocina vegetal mexicana" desde hace años.