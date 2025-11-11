El açaí, tan popular en todo el mundo en desayunos y batidos, se come diferente en Brasil

BELÉM, Brasil (AP) — Algunos amantes del açaí que visitan Brasil para la cumbre climática de la ONU de esta semana se llevarán una sorpresa cuando prueben la baya tan popular en batidos y tazones de desayuno en todo el mundo.

Los tazones de açaí servidos por los vendedores en Belém, la ciudad sede de la 30va cumbre anual del clima Naciones Unidas sobre el clima, conocida formalmente como COP30, son fieles a las raíces de la selva tropical: sirven la fruta adulterar y sin azúcar.

Esta preparación tradicional ha sido difícil de vender para algunos visitantes, acostumbrados a la crema de açaí congelada y endulzada que se vende en otros países y en otras partes de Brasil.

Catherine Bernard, una visitante de 70 años de Francia, expresó al probar un tazón tradicional de açaí en el centro de Belém el jueves: "No puedo decir que esto sea malo y respeto totalmente su importancia cultural, pero aún prefiero la versión tipo helado".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Tal vez si le agregamos un poco de miel, algo de banana", añadió.

No es un postre

Las personas en el Amazonas, donde la baya rica en nutrientes ha sido cultivada durante siglos por poblaciones indígenas, no tratan sus tazones de açaí como un acompañamiento o postre.

A menudo es el plato principal de cualquier comida. No añaden granola, fruta fresca ni nueces. El azúcar está prohibido. Servido a temperatura ambiente, el plato tradicional es un líquido espeso preparado a partir de bayas enteras y un poco de agua, típicamente espolvoreado con harina de tapioca.

Los locales esperan que al exponer a los visitantes a esta mezcla original aumente la conciencia sobre una fruta que enfrenta presión por aranceles y un entorno cambiante.

"El açaí que proviene de los pueblos indígenas es el alimento cuando no hay comida. Nunca fue una bebida o un extra. Puede ser el plato principal para nosotros", explicó Tainá Marajoara, activista y propietaria de un restaurante, a The Associated Press, luciendo un tocado indígena.

Mientras Marajoara vertía un poco del líquido oscuro en un tazón amazónico llamado "cuia", un recipiente tradicionalmente hecho de calabazas y ahora popular en todo Brasil, comentó que los árboles de açaí necesitan un entorno protegido en la selva para estar en su mejor estado.

"El açaí también es la sangre que corre en el bosque", añadió.

El restaurante de Marajoara en el pabellón de la COP30 cobra 25 reales brasileños (5 dólares) por un tazón, aproximadamente lo mismo que los tazones en otras partes de Brasil que utilizan crema de açaí procesada industrialmente y endulzada, a menudo con coberturas.

Esa versión se popularizó a mediados de la década de 1990 entre surfistas y luchadores de jiujitsu en Río de Janeiro, y luego se exportó por todo el mundo a medida que millones de turistas desarrollaron un gusto por ella.

Incluso en muchas partes de Brasil, puede ser difícil encontrar açaí sin endulzar. Algunos padres brasileños que quieren que sus hijos tengan los beneficios del superalimento sin el azúcar buscan tiendas que vendan crema de açaí sin edulcorantes añadidos. Pero la mayoría de las marcas populares solo producen versiones endulzadas.

De dónde proviene el açaí del mundo

Casi todo el açaí consumido en Estados Unidos proviene de Brasil, y el estado de Pará, cuya capital es Belém, representa el 90% de la producción total del país. Muchas comunidades en el Amazonas dependen de su cosecha, que en gran medida se destina al producto industrializado.

Los precios de los batidos de açaí son inciertos para los consumidores en Estados Unidos, ya que el producto está sujeto a un arancel del 50% impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a muchas exportaciones brasileñas.

La cosecha de açaí es un trabajo físicamente exigente que requiere que los trabajadores conocidos como "peconheiros" trepen a árboles altos con equipo de seguridad mínimo para llenar cestas y colocarlas cuidadosamente en cajas.

Una caja de açaí se vende por unos 50 dólares en los mercados locales de Brasil, un precio que se espera que caiga en picado si las ventas en Estados Unidos disminuyen. Estados Unidos es, con mucho, el mayor importador de açaí de una producción total brasileña, actualmente estimada en alrededor de 70.000 toneladas (63.500 toneladas métricas) por año.

En algunas áreas costeras del Amazonas con poca protección ambiental, la erosión está cambiando el sabor de algunos açaí, haciéndolos más salados y menos coloridos. Por eso, personas como Marajoara siguen impulsando no solo sus tazones originales durante la COP30, sino también una mayor vigilancia para los árboles de açaí de la región.

"El açaí que pertenece a nuestra cultura alimentaria proviene de áreas de llanuras aluviales, de un ecosistema saludable", dijo. "Para que el açaí sea saludable, la selva tropical también debe estar saludable".