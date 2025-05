El "colonche", una bebida popular mexicana

Con más de 2 mil años de historia, el colonche -también conocido como "nochol"- es una bebida fermentada hecha a base de tuna roja. Originaria del Bajío, particularmente de estados como Zacatecas y San Luis Potosí, se ha mantenido vigente gracias a su buen sabor y modo de preparación.

¿No la has probado? En Menú te contamos para qué sirve consumirla.

¿Qué es el colonche?

El colonche es una bebida prehispánica obtenida de la fermentación de la tuna roja cardona, fruto de temporada que se cosecha entre julio y octubre.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, su consumo data de hace al menos dos milenios; además, su sabor dulce y textura espesa nos recuerda al pulque, aunque con un perfil completamente distinto.

¿Cuál es el origen del colonche?

Según el libro "Más allá del pulque y el tepache" (UNAM, 2003), el colonche fue altamente consumido durante el siglo XIX en San Luis Potosí. Pese a que su producción se concentra en pocas comunidades, hay registros de su presencia en Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo y hasta Baja California.

De aquí mismo viene su variedad de preparaciones. Por ejemplo, en Zacatecas se endulza con azúcar y en San Luis Potosí se le añade canela.

Actualmente, grupos como el de "Jóvenes en San Mateo Texcalyacac" están retomando la elaboración del colonche para evitar que desaparezca.

¿Cómo se prepara el colonche?

El proceso comienza con pelar las tunas cardonas, retirando completamente las cáscaras. Luego se exprime la pulpa para obtener el jugo, cuidando que no queden semillas.

Este zumo se hierve durante 20 o 25 minutos y después se deja reposar entre 3 y 4 días, tiempo necesario para que fermente de manera natural y sin que se eche a perder o tome un sabor ácido.

Si se quiere acelerar la fermentación, se le pueden añadir las cáscaras previamente limpias.

El secreto está en el tiempo de reposo: ni muy corto ni muy largo. Al cabo de 4 días, se obtiene una bebida ligeramente gaseosa (parecida al pulque), pero con un sabor muy distinto.

¿Qué beneficios tiene el colonche?

Según el Instituto de Biología de la UNAM, el colonche aporta varios nutrientes al cuerpo. Si bien no es una bebida "milagrosa", su consumo puede tener efectos positivos porque:

Es rico en antioxidantes: La tuna roja contiene betalaínas, que ayudan a combatir los radicales libres y el daño celular.

E un antiinflamatorio natural: Algunos compuestos de la fruta podrían ayudar a reducir la inflamación crónica.

Aporta vitaminas y minerales: Es fuente de vitamina C, magnesio y potasio, ideales para fortalecer el sistema inmunológico y el equilibrio del cuerpo.

Es un regulador intestinal: Gracias a su contenido de fibra, puede ayudar a mejorar la digestión.

Probióticos naturales: Como es fermentado, fortalece la flora intestinal y mejora la salud digestiva.

Eso sí, su consumo debe ser moderado porque en algunas regiones se le agrega un porcentaje de alcohol.

El colonche es mucho más que una bebida típica: es una forma de reconectar con la tierra, con los sabores antiguos y con la cultura gastronómica que muchas veces se pierde.