El menú completo de los Oscar 2020

Por 26a ocasión, el chef Wolfgang Puck y su enorme equipo de catering serán los encargados de servir el banquete post-Oscar a todos los asistentes a la 92a edición de los premios de la Academia a celebrarse este 9 de febrero.

El menú de este año apuesta por opciones más saludables y vegetales, por lo que finalmente se compondrá por un 70% de preparaciones vegetarianas y el 30% restante, por opciones con carnes, quesos y pescados. Cabe mencionar que sí habrá opciones veganas y hasta gluten free; y una gran parte de los ingredientes vienen de granjas locales y orgánicas de California.

El menú en su totalidad fue creado por los chefs Wolfgang Puck y Eric Klein, quien es el vicepresidente de la firma de catering Wolfgang Puck. Por su parte, los postres son creación de Kamel Guechida, Garry Larduinat y Jason Lemonnier.

A continuación te enlistamos las más de 60 opciones que probarán las estrellas de Hollywood entre pasabocas, platos calientes, fríos y postres.

Amuse Bouche

1. Sandía comprimida con ricotta de nuez de la india y jarabe de menta y agave.

2. Tostadas de aguacate con col crujiente y glaseado de chipotle.

3. Mini taco de raíz taro con jamaica y salsa de tomate verde.

4. Rollo de pepino con garbanzos verdes, aguacate y confit de cítricos.

5. Caponata de berenjena y crostini asado.

6. Palomitas con chile tajín.

7. Chips caseras de papa.



Hors-d'œuvre

1. Carnitas de pato, taquito de maíz azul, mole de granada y pico de gallo de pera.

2. Sandía, hamachi y kosho de yuzu.

3. Matzah de salmón en forma de estatuilla Oscar.

4. Hamburguesas miniatura de wagyu con queso cheddar y remoulade.

5. Pizzas varias.

6. Tartar de atún servido en conos de miso y ajonjolí.

7. Macaron de betabel, queso herbal de cabra y cítricos.

8. Tostada francesa de especias de invierno y crème brûlée de calabaza.

9. Pan de aire con mousse de aquafaba y caviar de pimiento morrón.

10. Dumplings de tubérculos con ponzu de zanahoria.

11. "Puros" rellenos de hongos salvajes con alioli y ceniza de trufa.

12. Rollo "de papel" de arroz con vegetales, mango, papaya, menta y albahaca tailandesa.

13. Tempura de camote con alioli de menta y cilantro.



Platos pequeños

Servidos fríos

1. Ensalada de hongos maitake con baba ganoush de berenjena, tahini, jarabe de cebolla quemada y migajas de pan pita especiados con zumaque.

2. Mandarina "congelada" con grosella, aguacate, menta, pepino y vinagreta de ají amarillo.

3. Lechuga "baby little gem" con quinoa crujiente, granada, hierbas salvajes y vinagreta verde.



Servidos calientes

1. Tots de papa con crema fresca de hierbas y caviar.

2. Pot pie de pollo con trufa negra.

3. Macaroni and cheese al Cacio e Pepe.

4. Miyazaki wagyu con puré de papa "golden yukon", crema fresca, apio cocido y cebolleta.

5. Pescado "sand bas" a la grenobloise con limón, alcaparras, puré de coliflor y chips de coliflor.

6. Pollo a la jidori poussin con waffles y jarabe de maple con bourbon.

7. Arroz negro prohibido, berenjena baby glaseada con miso, salsa hunan y arroz salvaje.

8. Boloñesa de hongos salvajes y pasta rigatoncini.

9. Tofu casero con arroz de alga hijiki, zanahorias verdes, edamame y salsa ponzu de jengibre.

10. Tagine de vegetales especiado con couscous de coliflor, fruta seca y harissa.

11. Pasta casera campanelle con conserva de limón amarillo, alcachofa, chícharo inglés y brotes de chícharo.

12. Puerros cocidos, puré de hinojo girasol, cebolla cipollini, ejotes y pistou de jitomate y hierbas.



Además de los platos ya hechos, los invitados podrán pasar a estaciones "del chef" en la que les prepararán delicias hechas al momento como: Mozzarella y burrata, quesos veganos, persimmon en conserva con semillas de mostaza, entre otros.



Postres

1. Parfait de boba, melón comprimido, mousse de té verde y leche de almendras y gelée de café.

2. Verrine de "Eton mess" de naranja china, pavlova, mermelada de naranja china, crema de mandarina, merengue y tuile de naranja china.

3. Tarta vertical "sin fondo" de yuzu y moras azules.

4. Pastel en capas de moras.

5. Galletas de limonada de frambuesa.

6. Brownie de caramelo y sal.

7. Galletas dobles de chispas de chocolate.

8. Brownie de red velvet.

9. Push pop de margarita.

10. Obleas "pizzelle " de chocolate con crema de vainilla.

11. Bombón de frambuesa con sable de pistache bañado en chocolate amargo.

12. Ravioli de chocolate oscuro y yuzu.

13. Paté de fruta con especias de invierno y vino rojo en chocolate oscuro.

14. Macaron de miel de arándano.

15. Macaron de jengibre y toronja.

16. Paleta traslúcida de caramelo con hoja de oro, flores comestibles y esencia de flor de saúco.

17. Paleta traslúcida de caramelo con hoja de plata, pétalos comestibles y esencia de mango y jalapeño.

18. Tarta de crema de coco y ube.

19. Pastel de "patty pillow" de menta con chocolate y sable de vainilla.



Para acompañar los postres se servirán malteadas "con piquete" como: malteada de crema irlandesa, malteada de plátano, leche de avena, caramelo salado y bourbon; y malteada de old fashion de sorbete de naranja y bitters de granita.

Por supuesto que no podían faltar barras de chocolate Valrhona. Habrá de horchata; de cúrcuma, limón y jengibre; de cookies & cream y de chocolate blanco con lavanda.

Se espera también, sirvan las ya icónicas estatuillas de chocolate en forma de Oscar confeccionadas al momento por Garry Larduinat.

Al igual que con los platos salados, habrá una estación para ordenar postres hechos al momento como sorbete de chocolate, sorbete de coco y litchi y sorbete de mandarina.