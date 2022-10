El misterio de la cerveza Corona Negra

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Leyenda urbana, estrategia de mercadotecnia o confusión viral en redes... Una historia que ha sido motivo de conversación en redes es la existencia de una cerveza conocida como Corona Negra, que supuestamente sólo se vende en la Huasteca Potosina.

Los habitantes de municipios como Ciudad Valle comparten en su perfil las fotos de la misteriosa cerveza, pero muchos de los consumidores de los productos de la cervecera mexicana que visitan esta región señalan que el sabor de esta bebida es el mejor de todas sus marcas.

Algunos otros sostienen que la marca también se puede encontrar en otras zonas como Guanajuato y en e-commerce.

Algunos quieren resolver este misterio de la cerveza Corona Negra asegurando que es la misma cerveza Corona, pero envasada en botellas de cristal color ámbar.

Modelo, ¿es la cerveza Corona Negra?

Un argumento más de los consumidores señala que la cerveza negra u oscura famosa de Grupo Modelo es la marca Modelo Negra.

La marca se comercializa desde 1928, entonces consideran que de ahí puede venir la confusión.

¿Qué tipo de cerveza es?

Debe ser la cerveza mexicana más popular en el mundo, es una tipo pilsener que comenzó a elaborarse en el año 1925.

Fue en 2012 cuando la empresa belgo-brasileña AB InBev, adquirió el El 49% de la compañía cervecera

Grupo Modelo fue creado por el español Braulio Iriarte y Cerveza Corona fue su segunda marca.

En la actualidad se exporta a más de 160 países.

Los productos más conocidos son: Corona Extra, Corona Light, Corona Cero, Barrilito, Estrella, León, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Ámbar, Montejo, Pacífico, Pacífico Light, Tropical, Tropical Light, Victoria, Cerveza Ideal: Azabache y As de oros.

La historia de la cerveza mexicana

México ocupa el séptimo lugar como productor de cerveza y es el primer lugar mundial como exportador. Los principales países a los que se exporta cerveza mexicana son Estados Unidos (72%), Chile (5%), Canadá (4%) y Reino Unido (2%).

En lo que se refiere al consumo, los mexicanos ocupan el tercer lugar a nivel Latinoamérica; se calcula que el consumo per cápita es de 60 litros de cerveza al año.

La industria de la cerveza genera además 55 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos.

Fueron los conquistadores españoles quienes la importaron; sin embargo a su llegada, a los indígenas no les gustaba la cerveza, preferían el sabor del pulque.

De acuerdo con WikiMéxico, la primera cerveza producida en América la elaboró en una fábrica llamada "El Portal", que se encontraba entre Amecameca y Paso de Cortés.

Esta fábrica, que fue una concesión autorizada por el rey Carlos V, "aprovechaba las cristalinas aguas producidas por el deshielo de los volcanes que coronaban el Valle de México".

La concesión de "El Portal" tenía una duración de 20 años. Sin embargo la industria cervecera no cuajó en México hasta después de la Independencia.

Monterrey fue la ciudad en la que la industria cervecera comenzó su auge.