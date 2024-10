El 'Pambamuerto', una fusión gastronómica que conquista a la CDMX

En la víspera del Día de Muertos, una tradición milenaria que honra a los seres queridos que nos han dejado, la gastronomía mexicana vuelve a sorprendernos con una creación que fusiona sabores y emociones el "pambamuerto". Este innovador platillo, disponible exclusivamente en el restaurante "Antojitos Muy Vargas", ubicado en el corazón de la alcaldía Benito Juárez, se ha convertido en el plato estrella de la temporada.

Ubicado en Calle 5 de Febrero 514, colonia Álamos, "Antojitos Muy Vargas" ofrece el pambamuerto desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de Muertos. Esta limitación temporal lo convierte en una experiencia culinaria única y exclusiva para aquellos que buscan sumergirse en la esencia de esta festividad de manera innovadora.

El "pambamuerto" es más que un platillo; es una reflexión de la evolución constante de la gastronomía mexicana, que no cesa de sorprendernos con fusiones audaces y deliciosas.

Los dueños de "Antojitos Muy Vargas" tienen grandes esperanzas de que esta creación no solo capture la atención de los comensales locales, sino que también atraiga a turistas de todas partes del mundo que buscan experimentar la riqueza y diversidad de la cocina mexicana.

Con el "pambamuerto", "Antojitos Muy Vargas" nos recuerda que las tradiciones pueden reinventarse sin perder su esencia, y que la gastronomía es un puente perfecto para conectar pasado, presente y futuro. No te pierdas la oportunidad de degustar este platillo revolucionario y sumergirte en la magia del Día de Muertos en la Ciudad de México.