Enmoladas: la diferencia con las enchiladas de mole

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Las enchiladas son uno de los platillos más comunes en la cocina mexicana, ¡todos las hemos probado! Sin embargo, no son lo mismo que las enmoladas, aunque haya quienes las confunden.

Hoy en Menú te decimos la diferencia y te compartimos el paso a paso para unas deliciosas enmoladas.

Las enmoladas son un platillo simple, pero lleno de sabor. Generalmente consisten en tortillas enrolladas rellenas de pollo bañadas en mole y servidas con crema, queso, y cebolla encurtida.

Son las favoritas de muchos para aprovechar el mole que sobra después de una celebración, pero igual vale la pena hacer mole exclusivamente para preparar unas deliciosas enmoladas.

Esa es la cuestión. Es posible que en alguna ocasión hayas escuchado a alguien decir que las enmoladas son enchiladas de mole o que la única diferencia entre las enmoladas y las enchiladas es la salsa que se usa para bañar las tortillas enrolladas. Y eso es más o menos cierto.

No obstante, además de la salsa, hay quienes dicen que las enchiladas de mole no llevan relleno alguno; simplemente se trata de tortillas fritas enrolladas o dobladas posteriormente bañadas en mole.

Un hecho que contrasta con las enchiladas de salsa verde o roja que igualmente pueden no llevar relleno, pero lo más común es comerlas con pollo, jamón, o queso.

Ahora que sabes la diferencia, aquí te dejamos una receta fácil y rápida para que hagas unas enmoladas inigualables de la mano de Isabel Orozco (autora de la colección de recetarios digitales The Mexican Kitchen). ¡Manos a la obra!

4 taza de pollo desmenuzado.

1 taza de pasta de mole.

3 tazas de caldo de pollo.

15 g de chocolate en pasta o tableta.

12 tortillas de maíz.

¼ de taza de aceite de canola.

Jugo de 2 limones.

2 cucharadas de vinagre blanco.

½ cebolla morada en julianas.

Crema y queso de tu preferencia al gusto.

Sal y pimienta al gusto.

Para encurtir las cebollas, mezcla el jugo de limón y el vinagre, y vierte sobre la cebolla. Cubre y reserva.

Para preparar el mole, licua la pasta de mole con una taza de caldo de pollo. Una vez integrado, lleva a una sartén a fuego medio con el resto del caldo de pollo. Agrega el chocolate y espera a que se integre. Asegúrate de moverlo para que no se queme. Añade sal y pimienta. Una vez listo, reserva.

En otra sartén, calienta el aceite a fuego medio alto y fría las tortillas; una por una, 5 segundos por lado. Asegúrate de remover el exceso de aceite con toallas de papel.

Para servir, sumerge las tortillas en mole y rellena con queso. Enróllalas o dóblalas, y báñalas con más mole.

Agrega la crema y el queso encima de las enmoladas y agrega cebolla encurtida al gusto. ¡Listo!

Disfruta.