Esto es lo que cenarán los invitados a los premios Oscar 2020

Siguiendo la tendencia de los Golden Globes 2020, en donde se ofreció un menú 100% vegano, el coctel posterior a la ceremonia 92 de los premios Oscar, y a cargo el afamado chef Wolfgang Puck desde hace 26 años, se caracterizará por opciones vegetarianas. Sin ser totalmente vegano; es decir, el 70% de las preparaciones las protagonizarán vegetales y plantas; y el restante 30% se compondrá de pescados y carnes. Cabe mencionar que los vegetales (y otros ingredientes) que se usarán provienen de diferentes granjas orgánicas de California.

"Tendremos muchos platillos veganos en nuestro repertorio, pero también tenemos que apegarnos a la tradición así es que habrá chicken pot pie, porque muchas personas lo piden. También quieren salmón ahumado en forma de Oscar, ostras, pizza, trufa negra...", explicó el chef. En total se servirán más de 60 platillos entre amuse bouche, hors d'oeuvres, platos calientes y fríos; y, por supuesto, postres, entre los cuales no podían faltar las estatuillas de chocolate.

El toque mexicano no podía faltar en el menú, así es que famosos como Scarlett Johansson, Joaquín Phoenix, Adam Driver y Saorise Ronan podrán probar platillos como: Tostadas de aguacate con col crujiente y glaseado de chipotle; Taco de taro con jamaica y salsa de tomate verde; y carnitas de pato servidas con un taquito de maíz azul, mole de granada y pico de gallo de pera.

En cuanto a bebidas, obviamente la champaña no podía faltar, de acuerdo con un vídeo compartido por el propio Wolfgang Puck, se utilizarán 1500 botellas de champagne Piper-Heidsieck, las cuales equivalen a 8500 copas.

Pero las burbujas no son lo único que se servirán en el Governors Ball, tampoco no podía faltar la coctelería a base del destilado mexicano más famoso de todos: tequila. Don Julio y su mixólogo Charles Joly prepararon distintos cocteles, incluido "When You Have Passion...", un trago hecho con tequila blanco, licor de fruta de la pasión, jugo de jengibre, jugo de limón y néctar de agave; mismo que se sirve en pequeñas botellas de Don Julio.

La ceremonia de los 92 Academy Awards se llevará a cabo el próximo 9 de febrero y la podrás ver a partir de las 17 horas en canales como E! Entertainment (para la alfombra roja) o TNT.