Esto lleva el falso guacamole de algunas taquerías

Hace unos días se hizo viral la noticia sobre el guacamole falso que, de acuerdo con Alejandra de Nava, una blogger de cocina, es una receta frecuente en algunas taquerías (una triste historia que los capitalinos jamás imaginaron).

¿Te has percatado que, cuando preparas tus tacos, el supuesto guacamole siempre se ve fresco y verde como si estuviera recién hecho?

Esto se debe a que no utilizan aguacate, el cual es reemplazado por otros ingredientes.

Pero, el guacamole falso no es tan malo (aunque claro, no es por lo que estás pagando), ya que sabe delicioso y es preparado con alimentos saludables.

Para preparar este guacamole sin aguacate necesitas, de acuerdo con la blogger Alejandra de Nava, tomates verdes, ajo, chiles jalapeños, aceite vegetal, sal, cilantro y calabacita cocida, el ingrediente estrella porque con este se sustituye el aguacate para dar el mismo color y textura.

Así que si buscas una opción más económica para estos días en los que el precio del aguacate está por los cielos, puedes probar con esta modalidad de guacamole.