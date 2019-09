Esto podría pasarte si comes papas fritas diario

Comer papas fritas es algo que nos encanta a muchos porque su sabor es delicioso, pero consumir este alimento todos los días puede traer graves consecuencias al cuerpo.

Recientemente se dio a conocer que un chico de 17 años perdió la vista después de tener una dieta basada solo en papas fritas, así como papas a la francesa. La causa de que el joven perdiera la visión fue su mala alimentación, ya que no consumía ninguna fruta o verdura. Además, tenía desnutrición y una deficiencia de minerales y vitamina B12, una vitamina importante para el buen funcionamiento de la vista.

A continuación te presentamos algunos de los riesgos que puede tener el comer papas fritas diariamente:

1) Aumento de peso. Las papas fritas son un alimento alto en carbohidratos y son consideradas carbohidratos complejos. Este tipo de carbohidratos por lo regular el cuerpo los digiere lentamente, además al ser cocidas en aceite contienen altas cantidades de grasas trans. De acuerdo con Medline Plus, consumir esta grasa puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas así como aumentar de peso.

2) Posibilidad de diabetes. Los alimentos fritos pueden provocar varias enfermedades si son consumidos con regularidad como las papas fritas. La revista Journal of Clinical Nutrition hizo un estudio en el que se analizó la dieta de varias personas durante años, les preguntaron sobre su consumo de comida frita.

Al final del estudio los investigadores concluyeron que consumir frecuentemente alimentos fritos está asociado con el riesgo de padecer diabetes así como enfermedades coronarias.

3) Riesgo de padecer cáncer. Las papas fritas contienen una sustancia química llamada acrilamida, esta sustancia se utiliza en algunos procesos industriales como la producción de papel o plásticos, pero también se encuentra en algunos alimentos como las papas. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer la acrilamida se produce cuando una verdura contiene el aminoácido asparagina y al calentarse a altas temperaturas se produce la acrilamida. Esta sustancia puede causar daños en la estructura del ADN y provocar cáncer.

4) Muerte prematura. Consumir papas fritas todos los días puede traer como consecuencia enfermedades como obesidad, enfermedades cardíacas, cáncer, entre otros padecimientos. Un estudio hecho por la revista Journal of Clinical Nutrition analizó la alimentación de más de cuatro mil personas de entre 45 y 79 años por ocho años. Los resultados arrojaron que las personas que consumían frecuentemente papas fritas tenían un mayor riesgo de tener una muerte prematura.

5) Daño a las células nerviosas del cerebro. Otra de los daños que puede sufrir el cuerpo al comer papas fritas es que las células nerviosas del cerebro pueden verse afectadas. El portal Science Daily publicó un artículo en el que se menciona que la sustancia química acrilamida es capaz de causar daño en las células nerviosas. Si las células llegan a dañarse hay un riesgo de desarrollar alguna enfermedad neurodegenerativa así como debilidad muscular.