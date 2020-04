Evita tomar este café durante la cuarentena

Existen diversos tipos de café para disfrutar, como el expreso, capuchino, mocca, americano, con leche, entre otros. Sin embargo, hay uno en particular que podría afectar a tu organismo.

Un estudio publicado el pasado 22 de abril por "Sage Journals" concluyó que consumir café sin filtrar aumenta los riesgos de mortalidad. Por otra parte, la investigación demostró que las personas que toman café filtrado tienen una mortalidad menor que quienes no consumen café en absoluto.

Este incremento en los factores de muerte se debe al modo de elaboración de esta bebida. Si no utilizas filtros de papel al momento de preparar tu café, existe una mayor presencia de componentes como el cafestol y el kahweol, los cuales aumentan los niveles de colesterol LDL (malo) en la sangre.

Según los resultados obtenidos, el café sin filtrar contiene 30 veces más cafestol y kahweol que el café filtrado.

A su vez, los altos índices de colesterol provocan un mayor riesgo de sufrir enfermedad isquémica del corazón. De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Estados Unidos, este padecimiento ocurre cuando las arterias se obstruyen y no le suministran suficiente sangre al corazón. Claro que se tendría que beber café en exceso no filtrado para que esto ocurriera.

El café sin filtrar es especialmente nocivo para los hombres de la tercera edad, ya que eleva aún más la mortalidad por factores cardiovasculares, según dicho estudio. Por ello, es recomendable que revises la porosidad de los filtros que usas y el tamaño de las partículas de café.

Respecto a los beneficios del café filtrado, la investigación menciona su alto contenido en antioxidantes, sus propiedades anticoagulantes y su asociación a un riesgo menor de padecer diabetes.

El estudio antes mencionado contó con la participación de 508 mil 747 ciudadanos noruegos entre los 20 y los 79 años.

Los investigadores del Instituto Noruego de Salud Pública recolectaron estos datos desde 1985 hasta 2003 para conocer los hábitos de consumo de café de los participantes y su relación con padecimientos cardíacos, enfermedad isquémica del corazón, accidentes cerebrovasculares u otras causas frecuentes de muerte.

De igual forma, la investigación tomó en cuenta si las personas fumaban o no, además de su historial de enfermedades cardíacas y cáncer. Sin embargo, no consideró hábitos alimenticios ni la adición de otros ingredientes en el café como leche, crema o azúcar.

Es importante que no abuses del consumo de café de cualquier tipo, ya que podría tener efectos negativos en tu salud, tales como acidez, nerviosismo e insomnio, de acuerdo con la Clínica Mayo de los Estados Unidos. Consúmelo de manera moderada para obtener sus beneficios.

En caso de que sufras padecimientos cardíacos, consulta a tu médico antes de añadir esta bebida a tu dieta diaria.