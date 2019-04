Flores mexicanas comestibles, buenas para tu salud

Si todavía no te atreves a incluirlas en tu dieta, debes saber que las flores comestibles, además de darle un toque lindo a tus platillos, tienen propiedades que resultan benéficas para la salud.

De acuerdo con la nutrióloga Fernanda Alvarado, las flores comestibles son fuente de fitonutrientes, los cuales actúan como antioxidantes, y también antiinflamatorios. Además su contenido de vitamina A y C favorece al sistema nervioso central y la salud visual. Por si fuera poco, combaten los síntomas de la ansiedad y el estrés.

Se conocen alrededor de 55 especies de flores comestibles, pero su consumo debe ser vigilado para que estén libres de pesticidas, herbicidas y fertilizantes no orgánicos, y debe estar dentro de una dieta balanceada.

Estas son las flores que encuentras en México y que puedes comer para consentir a tu paladar y cuidar de tu cuerpo al mismo tiempo:

- Cempasúchil

La tradicional flor del Día de muertos también puede comerse en tamales, atole y sopas. Cuenta con propiedades relajantes y estimula la digestión.

- Flor de calabaza

Es la más popular en la gastronomía mexicana, puedes encontrarla en sopas y quesadillas. Una delicia que, de acuerdo con una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contiene nutrientes esenciales como el calcio, fósforo, la tiamina, riboflavina, niacina y el ácido ascórbico.

- Flor de tuna

Es ideal para preparar atole, pero también se puede comer cruda. Ayuda a combatir los problemas digestivos y el colon irritado.

- Rosita de cacao

Se utiliza para mejorar la digestión, también es usada para decorar. Es aromática, huele a chocolate.