Joey Chestnut vuelve a triunfar en el concurso de comer hot dogs de Nathan's Famous

NUEVA YORK (AP) — El famoso comedor competitivo Joey "Jaws" Chestnut recuperó su título el viernes en el concurso de comer hot dogs del 4 de julio de Nathan's Famous, después de saltarse la batalla gastronómica del año pasado en Nueva York por el codiciado Cinturón de Mostaza.

Chestnut, de 41 años, consumió 70 hot dogs y medio en 10 minutos, quedando por debajo de su récord de 2021 de 76 salchichas y panes. Fue la 17ma victoria en 20 apariciones para el comedor de Westfield, Indiana, en la competencia televisada internacionalmente, a la que no asistió el año pasado debido a una disputa contractual.

"Desearía haber comido un par más. Lo siento, chicos", dijo un sonriente Chestnut a la multitud, muchos coreando su nombre. "Volveré el próximo año".

La campeona defensora en la división femenina, Miki Sudo, de Tampa, Florida, ganó su 11er título, consumiendo 33 hot dogs, superando a una decena de competidoras. El año pasado, consumió un récord de 51 perros calientes. También se mostró apenada por su desempeño.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Me siento como si hubiera decepcionado un poco a los fanáticos. Escuché que varias personas en la multitud decían, 'Ve por 52'", comentó Sudo a ESPN. "Obviamente, siempre me pongo metas altas, pero los perritos no estaban cooperando. Por alguna razón, los panes parecían más grandes hoy".

Una gran multitud, salpicada de sombreros de espuma en forma de hot dog, se presentó para presenciar el maratón anual de comida, que se lleva a cabo frente al restaurante original de Nathan's Famous en Coney Island, Brooklyn, desde 1972. Muchos fanáticos asistieron para ver el tan esperado regreso de Chestnut a un evento que él ha llamado "una tradición preciada, una celebración de la cultura estadounidense y una gran parte de mi vida".

Chestnut superó a 14 competidores de todo Estados Unidos y del mundo, incluidos Australia, República Checa, Canadá, Inglaterra y Brasil. El ganador del año pasado, Patrick Bertoletti, de Chicago, quedó en segundo lugar después de devorar 46 hot dogs y medio, quedando por debajo de los 58 que comió para ganar el título masculino de 2024.

"Me encanta estar aquí", dijo Chestnut a ESPN después de su victoria. "Tan pronto como supe que venía, mi cuerpo — fue fácil entrenar. Me encanta hacerlo. Y me encanta empujarme a mí mismo y vencer a la gente".

El año pasado, el organizador del evento Major League Eating, George Shea, dijo que Chestnut no participaría en el concurso debido a una disputa contractual. Chestnut había hecho un acuerdo con una marca competidora, la empresa de carne vegetal Impossible Foods.

Chestnut dijo a The Associated Press el mes pasado que nunca había aparecido en ningún comercial de los perritos calientes veganos de Impossible Foods y que Nathan's es la única empresa de hot dogs con la que ha trabajado. Pero reconoció que "debería haber dejado eso más claro con Nathan's".

El año pasado, Chestnut comió 57 hot dogs —en solo cinco minutos— en una exhibición con soldados, en Fort Bliss en El Paso, Texas. Dijo que ese evento fue "increíble" y que estaba contento de haber tenido la oportunidad de comer perritos —muchos de ellos— el 4 de julio.

"Estoy feliz de haberlo hecho, pero estoy realmente feliz de estar de vuelta en Coney Island", comentó.