Kentucky Fried Chicken se suma a la moda de la "carne" a base de vegetales

La cadena estadounidense de restaurantes Kentucky Fried Chicken (KFC) se sumó este martes a la moda de ofrecer a sus clientes de comida rápida productos vegetarianos en reemplazo de la tradicionales recetas con carne, en su caso de pollo.



KFC ofrece este nuevo producto que simula ser carne a partir de vegetales como un "nugget" o como un "ala" deshuesada cubierta de alguna de sus salsas.



El nombre que lleva esta nueva "carne" vegetal es "Más allá del pollo frito" y lo fabrica la empresa alimenticia Beyond Meat, que ha visto cómo sus ventas se han triplicado desde inicios de 2019.



Pero los únicos que pueden probar este martes la nueva receta de "pollo vegetal" son los clientes de un local en Atlanta, en el estado de Georgia, que la empresa asegura se "chuparán los dedos".



"Es tan delicioso que a nuestros clientes les resultará difícil decir que está hecho a base de plantas", dijo Kevin Hochman, presidente y director de conceptos de KFC.



Los comentarios de los clientes de la prueba de Atlanta se tendrán en cuenta en la evaluación de una "prueba más amplia o una posible implementación nacional", indicó la firma en un comunicado.



Beyond Meat comenzó a desarrollar su "carne" elaborada a base de plantas en 2009 y, desde entonces, ha introducido varios productos en reemplazo del cerdo, la res y las aves de corral.



Pero 2019 ha sido un buen año para los vegetarianos, después de que en abril pasado Burger King presentara el Impossible Whopper, con "carne" producida a base de vegetales, y otras cadenas de comida rápida hicieran apuestas similares.



Una de las varias empresas que ofrecieron opciones vegetarianas fue Dunkin Donuts, que añadió a su menú de desayunos un sandwich de salchicha elaborada por Beyond Meat