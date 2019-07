La piña colada cumple 65 años en medio de disputa del lugar de su creación

La famosa y popular bebida piña colada cumple este miércoles 65 años de su creación, aunque la autoría de la misma mantiene divididos en la isla a un conocido hotel y un popular bar del Viejo San Juan.



Y es que según documentos provistos por el Hotel Caribe Hilton a Efe, el fenecido barman puertorriqueño Ramón "Monchito" Marrero firmó un certificado acreditándose como el creador de la primera piña colada en dicha hospedería en la entrada del islote de San Juan un 10 de julio de 1954.



Según la gerencia del hotel, Marrero estuvo tres meses mezclando, probando y descartando hasta que finalmente encontró la combinación perfecta.



Incluso, el propio hotel, que recientemente reabrió tras una amplia reconstrucción por la devastación del huracán María, exhibe un mural dedicado al trago con historia y la receta original y una foto de Marrero cargando la bebida.



En el área de historia, indica que a Marrero se le pidió que creara un trago que "capturar los sabores únicos de la isla".



Ante ello, la receta original de Marrero incluyeron dos onzas de ron Don Q dorado, una onza de crema de coco, una onza de crema espesa, seis onzas de jugo de piñafresca, media taza de hielo molido, un pedazo de piña y una cereza.



No obstante, el restaurante Barrachina, en la Calle Fortaleza de la ciudad amurallada, ubica en una de las paredes de su entrada que fue el barman español Ramón Portas Mingot quien preparó en 1963 la primera piña colada, pero invirtiendo la crema espesa por leche condensada.



"No hay ninguna disputa porque aquí fue que se inventó. Ellos alegan que lo hicieron", afirmó a Efe el propietario de Barrachina, William Mevs.



El empresario explicó que Portas Mingot trabajaba seis meses en Barrachina y el resto de los seis meses en un restaurante en Barriloche, Argentina.



"Es una cosa de suerte, porque quien inventa una bebida, pues pensará que es famosa. A través de los años, toma popularidad, igual que el Cuba libre y se convirtió en uno de los más famosos del mundo", agregó.



Mevs, quien administra el restaurante tras el fallecimiento de su padre después de comprárselo en 1965 al dueño original, "Pepe" Barrachina, explicó que en su bar se prepara la mezcla de la piña colada y se arroja en unas máquinas que continuamente van revolviendo los ingredientes para mantenerse frío.



El atractivo de los turistas y comensales en Barrachina por la piña colada se resalta a tal punto que en ocasiones se forman filas de hasta 40 personas esperando por el trago.



De igual manera, los cantineros de Barrachina, específicamente Jorge Ayala, prepara el famoso trago con diversos rones oscuros, como Bacardi Black, Barrilito 3 estrellas o Bacardi 151.



Sin embargo, los cantineros del Hotel Caribe Hilton, entre ellos, Hiram Ávila, no cuentan con máquinas mezcladoras de la piña colada, sino que la preparan fresca, echando uno a uno todos los ingredientes en una licuadora hasta que quede lista y servirla en un vaso junto a las distintivas piñas y cereza.



Pero, al igual que en Barrachina, el Hotel Caribe Hilton también ofrece varias opciones de piña colada con diversos rones a gusto del cliente.



Incluso, la distintiva de la piña colada ha sido de tal magnitud, que hasta heladerías, específicamente Señor Paleta, cerca de Barrachina, cuenta con un polo o paleta que lleva el mismo nombre del trago.



De igual manera, el Hotel Villa Crofesí en Rincón, en el noroeste de la isla, prepara el "Coco Pirata", que es una versión de una piña colada a su gusto utilizando un coco completo y mezclando cuatro tipos de rones, agua de coco, leche evaporada y canela.



La piña colada, a su vez, ha sido elegida en varias ocasiones por la revista National Geographic como la mejor bebida playera, por delante de otros clásicos como la caipiriña brasileña, el daiquiri cubano o la margarita mexicana.



La piña colada fue nombrada "Bebida Nacional de Puerto Rico" en 1978 y se considera uno de los diez cocteles preferidos a nivel mundial.



Y ante el gusto por la famosa bebida, la piña colada figurará como la protagonista este año en el evento mundial de mixología, "Tales of the Cocktail", en Nueva Orleans, Luisiana (EE.UU.), que se celebrará del 15 al 21 de julio.



Allí, la destilería puertorriqueña Serrallés llevará un equipo de ocho camareros de cuatro bares de la isla a preparar su propia receta de piña colada.