Las Dinoquesadillas, el antojito "jurásico" que rompió internet

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- La imaginación no tienes límites cuando hablamos de comida. La gastronomía mexicana no solo tiene la característica de poseer un sinfín de platillos derivados del maíz, sino también que varían con respecto a su presentación. Cuando hablamos de quesadillas lo primero que se nos ocurre son las deliciosas tortillas rellenas de algún guisado y, dependiendo de tu preferencia, suelen llevar queso o no.

Pero si hablamos de innovación y sabor, Abraham Padilla, chef y emprendedor originario de Coahuila, quien inventó las Dinoquesadillas. Como su nombre lo dice, son quesadillas en forma de dinosaurio. En este caso, la masa se amolda al dinosaurio deseado, ya sea un T-Rex, Triceratops o un Canotaurus, y se rellena con el guisado de tu preferencia.



Pasión por los dinosaurios

Desde pequeño, Abraham Padilla adquirió amor por los dinosaurios; de hecho, una de sus películas favoritas es "Jurassic Park" (1993), dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, entre otros. Mientras crecía, también aumentó el interés por la cocina. Si bien no estudió la carrera de gastronomía, aprendió todo lo que sabe gracias a las recetas familiares, a prueba y error. "Inicié haciendo dulces, deshidratando y conservando alimentos, luego aprendí a hacer salsas y moles. Más tarde, una tía me dio un curso de cocina, el cual me sirvió para perfeccionar mi técnica y, para después, dar clase. Tenía un negocio pero, por una situación familiar, lo dejé y comencé a trabajar en un restaurante, último negocio antes de las dinoquesadillas", contó el chef Padilla en entrevista.

Un día, junto con uno de sus compañeros de trabajo, crearon las dinoquesadillas y, a petición de sus amigos y familiares, comenzó a venderlas el 9 de noviembre de 2020. El primer día, había 400 personas haciendo fila desde las 9:00 am, pero solo tenían tres mesas como aforo. "Del éxito, las primeras semanas no podía ir al baño ni tomar un vaso de agua", expresó.

Sin embargo, los primeros días del negocio representaron todo un reto porque no tenían el espacio para albergar a todos sus clientes.

"El reto fue que no había un lugar para albergar un negocio. Mi mamá tenía un puesto de comida mexicana: menudo, chiles asados, tacos, enchiladas, y después ampliaron el menú para vender hamburguesas y otras cosas, con el fin subirnos a la reactivación económica tras la pandemia".

Hoy en día las Dinoquesadillas cuentan con dos sucursales: la primera está en San Antonio de las Alazanas y en Saltillo, en las cuales la gente sigue haciendo fila para esperar sus platillos. La popularidad del negocio hizo que Abraham Padilla y su familia fueran invitados a la premier de la última película de "Jurassic World".



Los sabores de las Dinoquesadillas

Existen cinco sabores de las Dinoquesadillas: chicharrón prensado, queso chihuahua, choriqueso, picadillo y papas con chorizo. El proceso de elaboración es sencillo: rellenan una bola de masa con el guisado o queso de elección, luego comienzan a estirarla y darle forma a la cabeza y las patas del dinosaurio, para después meter la figura en una freidora.



Cada una de estas viene con color de masa distinto; por ejemplo, la de picadillo viene con una masa verde, la cual contiene cilantro, y la masa roja, de choriqueso, está preparada con chile guajillo.

Estas recetas provienen del negocio de la mamá de Padilla, con quien comparte espacio en su sucursal de San Antonio de las Alazanas. "Hace 16 años empezó el negocio de mi mamá, pero las Dinoquesadillas son como una colaboración con su puesto", comentó el chef.

Pero esto no es lo único que venden en este local, ya que ahí venden platillos como menudo, enchiladas, asado de puerco, tortas y 12 tipos de guisados distintos. En la sucursal de Saltillo, por otro lado, solo venden las Dinoquesadillas, así como frappé y té. Próximamente buscan expandir su menú.

También suelen organizar algunos eventos para que, según Padilla, "podamos devolverle el apoyo que la gente nos ha dado en estos dos años". En estos suelen proyectar películas, dar talleres de modelado de plastilina, entre otros. En diciembre habrá curso para niños de pintura en acuarelas y pondrán "Jurassic Park".



Precios de las Dinoquesadillas

Si gustas disfrutar una de las famosas Dinoquesadillas de Saltillo, el precio es de tres por $120, e incluyen ensalada de lechuga con jitomate y salsa. En caso de que quieras añadir una bebida, puedes pedirlas por $70 o, si lo quieres en combo, este vale $170.