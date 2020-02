Lecciones de amor restaurantero

Restaurant Magazine, la revista especializada en los rankings de mejores restarantes del mundo, preguntó a parejas exitosas de restauranteros sobre sus secretos para la armonía y cómo mantienen vivo el amor a través de los altibajos. mínimos de dirigir un negocio de hospitalidad. Aquí están sus recetas para el éxito.

Alejandra Tagle, diseñadora y administradora de Boragó , el restaurante en Santiago, Chile, clasificado No.26 en The World's 50 Best Restaurants 2019, recuerda el momento en que su socio Rodolfo Guzmán estaba lanzando un libro sobre el restaurante. Guzmán estaba almorzando con un periodista para dar a conocer su último esfuerzo, cuando el periodista dijo que faltaba algo: ¿dónde estaba Alejandra? "Se dio cuenta de que no quería escribir sobre el libro, la verdadera historia detrás de Boragó fue una historia de amor", recuerda.

En Filipinas, Jordy y May Navarra han estado corriendo Toyo Eatery desde 2016: Jordy como chef y May como gerente de la casa. "Ambos tenemos responsabilidades diferentes y compartidas, pero creemos que respetarnos mutuamente y el trabajo que hacemos es clave para trabajar bien juntos", dice May. "Sabemos con certeza que estamos del mismo lado y solo queremos lo mejor para todos, lo que ayuda a mantener las cosas en perspectiva".

El respeto también significa ser capaces de ser honestos el uno con el otro y darle a la otra persona comentarios sinceros, ya sean buenos o malos. Jorge Vallejo y Alejandra Flores, quienes forman el equipo central detrás del restaurante Quintonil de la Ciudad de México , hacen de este un principio de su relación. "Recibimos comentarios el uno del otro de la mejor manera, porque sabemos que proviene del corazón", explica Jorge. "Descubrimos que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, darnos buenos comentarios, escuchar y, sobre todo, tener roles y responsabilidades bien definidos en el restaurante".

Es importante no dejar pasar la emoción de la fase de luna de miel de una relación, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Los Connaughton lo saben bien, ya que han sido una pareja desde que estaban en la escuela secundaria. "Después de casi 30 años de construir este sueño juntos, la mejor parte para mí es admirar a Kyle en su elemento", dice Katina.



"Mientras crecíamos juntos, mi ventana a su carrera culinaria fue limitada y solo nos vimos muy temprano en la mañana y tarde en la noche. Ahora, toparse con él en el restaurante recuerda mucho a esos días de escuela secundaria con los ojos estrellados de verlo a través del pasillo. Esos sentimientos conmovedores aún son increíblemente profundos. ¡Y no debo dejar de mencionar esas conversaciones de almohadas con cabeza de niebla sobre las variedades de rábano!