Llegó a México el primer chocolate rosa

El chocolate rosa sí existe y no se trata de un truco publicitario o de un chocolate con colorante. Se trata de Ruby, el más reciente lanzamiento de la conocida marca de chocolates KitKat.

La importancia del chocolate Ruby va más allá de su atractivo color rosa millennial o su instagrameabilidad. En la industria chocolatera hay tres gamas conocidas, al menos hasta ahora. Nos referimos al chocolate oscuro, el chocolate blanco y el chocolate de leche. Así es que hace 80 años que no se presentaba una nueva gama y el chocolate rosa en una verdadera innovación para la industria.

Los responsables de la investigación y desarrollo detrás del chocolate Ruby son Nestlé y Barry Callebaut, explica Jan Kündiger, head chocolatier del Centro Global de Investigación y Desarrollo de Confitería de Nestlé. "[Hacerlo] Nos tomó aproximadamente 10 años. El chocolate Ruby representa algo muy grande para la industria, son tiempos muy emocionantes, especialmente para un chocolatier como yo. La última vez que ocurrió algo similar fue hace 80 años, ni siquiera había nacido", expresó el experto en chocolate durante su paso por México.

"Ruby es un chocolate naturalmente rosa. No contiene saborizantes ni colorantes artificiales, es totalmente natural. Cuando lo prueben, encontrarán notas ácidas y frutales. El cacao Ruby es una variedad especial que crece en lugares como Brasil o Ecuador. En cada país puedes encontrar distintas variedades de cacao con sabores y características diferentes. Es como el vino, cada uva es distinta, lo mismo ocurre con el cacao, todo depende de las propiedades del suelo y el hábitat en el que crece el árbol", explica Jan Kündiger.

El chocolate rosa o KitKat Ruby estará disponible en México a partir del 15 de julio en algunos supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas departamentales y venta en línea.