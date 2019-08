Lo que no sabías de las papas a la francesa

Perteneciente a la familia de los tubérculos, la papa es una de las verduras más populares alrededor del mundo, gracias a su versatilidad a la hora de cocinarse. Una de las maneras más comunes para comerse es a la francesa, que se sirve en tiras cortadas que luego son fritas en aceite y que se aderezan con salsas, como catsup o con queso.

Pero, ¿sabías que este platillo no es originario de Francia como su nombre lo indica? De acuerdo con historiadores, las papas a la francesa son de Bélgica y fueron creadas allá por el siglo XV. Según relatan, en aquellos años, los habitantes comían tiras de pescado frito; sin embargo, a la llegada del invierno los ríos se congelaban y sustituían el pescado por papas, dando origen a las populares "papas a la francesa". Incluso, en la actualidad, el país europeo está esperando respuesta por parte de la Unesco para reconocerlo como un platillo belga y reconocerlo como un platillo icónico del legado cultural de Bélgica.

Pero esta no es la única curiosidad que guardan este platillo, conoce algunos "fun facts" detrás de las papas a la francesa.

En Bélgica, en la ciudad de Brujas, existe un museo en honor a la papa, conocido como Friet Museum. Ahí se aborda la historia, tipos y modos de preparación. Además, se puede degustar la preparación local de las papas a la francesa.

1. Es tan popular alrededor del mundo, que tiene su propio día, el 20 de agosto; y en Estados Unidos, el 13 de julio. Incluso se tiene registro que por habitante, al año, consumo un promedio de 14 kilos y que de un cuarto de lo que se produce, se prepara en forma de tiras, como guarnición para acompañar hot dogs o hamburguesas.

2. En Estados Unidos, dos presidentes las han incluido en menús para celebraciones de estado: Thomas Jefferson y Donald Trump.

3. En México la preparamos a la forma norteamericana, en tiras. Sin embargo, en otros países se sirve de manera diferente. En Canadá, se cocinan más gruesas, como en gajos. Se sirve con queso y un gravy, para crear el famoso poutine, que se le adhiere salsa de carne.

4. En Sudáfrica, se maceran en vinagre antes de freír. Una vez doradas, se les agrega sal y más vinagre. A esta versión la conocen como slap chips.

5. En Bélgica, se come como platillo principal. Suele servirse en trozos grueso en conos y se aderezan con mayonesa.

6. En Holanda, se acompañan de salsa de cacahuate y mayonesa, y algunos suelen acompañarlas con rodajas de cebolla cruda.