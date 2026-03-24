Para qué sirve ponerle vinagre al sartén para freír pechuga
El ácido acético del vinagre modifica las proteínas del pollo, facilitando una cocción más suave y jugosa, según expertos.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Lapechuga de pollo es una de las proteínas más utilizadas
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para cocinar, ya que es versátil y tiene un bajo contenido de grasa. Además, puede prepararse en numerosas recetas, desde tacos hasta ensaladas.
Sin embargo, también es una de las piezas más difíciles de cocer porque puede quedar seca o dura; ante este problema, te compartimos un truco con vinagre para lograr la textura perfecta.
La dietista y nutricionista Cristina Burgos, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que el vinagre contiene ácido acético, lo que en la cocina se aprovecha como conservante alimentario y potenciador de sabor.
La nutricionista Burgos explica que este tipo de vinagre puede contener enzimas, antioxidantes, minerales como sodio y potasio, así como otros ácidos orgánicos; sin embargo, muchos de estos compuestos se pierden durante los procesos de refinado cuando se comercializa como condimento.
De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición, la pechuga de pollo es una de las partes más magras del ave, con un bajo contenido de grasa, lo que explica por qué tiende a secarse con facilidad durante la cocción.
El U.S. Department of Agriculture (USDA) explica que el vinagre ha sido utilizado históricamente como un método de conservación de alimentos y también ha ayudado a ablandar la carne, el pollo, el pescado; esto se debe a que sus propiedades ácidas permiten modificar la estructura de ciertos alimentos, en particular de las proteínas, facilitando su cocción.
El blog de la Casa Vinagrera Ma. Josefa de Gallo explica que el ácido acético presente en el vinagre ayuda a descomponer las proteínas del pollo mediante un proceso conocido como desnaturalización, esto permite que la carne se vuelva más suave y fácil de masticar.
Una de las formas más comunes es utilizar el vinagre como parte de una marinada, combinándolo con aceite de oliva, ajo, hierbas y especias; de esta forma, el pollo se deja reposar durante algunas horas para lograr una textura más tierna y con mayor sabor.
Sin embargo, si no dispones de tanto tiempo para dejar marinar el pollo, también puedes aplicar una pequeña cantidad de vinagre directamente sobre la pechuga y al sartén durante la cocción, ya que esto permite que el ácido comience a actuar inmediatamente sobre la proteína.
El blog gastronómico Börekdys comparte que cocinar proteínas como el pollo con vinagre, no solo lo ablanda, sino que también facilita su digestión, ya que el proceso de descomposición de las proteínas inicia desde antes de que se termine la cocción.
Börekdys recomienda que, para preparaciones de un kilogramo de pollo, se utilicen entre una y dos cucharaditas de vinagre, las cuales deben ser integradas desde el inicio, pues añadirlo al final puede intensificar demasiado el sabor y no ablandará el pollo.
Si buscas una pechuga más jugosa y suave, agregar un poco de vinagre al sartén puede convertirse en un gran aliado en tu cocina.
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