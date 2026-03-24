CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La

es una de las

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para cocinar, ya que es versátil y tiene un. Además, puede prepararse en numerosas recetas, desde tacos hasta ensaladas.Sin embargo, también es una de las piezas másporque puedeo dura; ante este problema, te compartimos unpara lograr la textura perfecta.La dietista y nutricionista, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que elcontiene, lo que en la cocina se aprovecha comoy potenciador de sabor.La nutricionista Burgos explica que este tipo depuede contener, antioxidantes, minerales como sodio y potasio, así como otros ácidos orgánicos; sin embargo, muchos de estosdurante los procesos de refinado cuando se comercializa como condimento.De acuerdo con la, laes una de las partes más magras del ave, con un, lo que explica por qué tiende adurante la cocción.El(USDA) explica que elha sido utilizado históricamente como unde alimentos y también ha ayudado a, el pollo, el pescado; esto se debe a que sus propiedades ácidas permiten modificar la estructura de ciertos alimentos, en particular de las proteínas, facilitando su cocción.El blog de laexplica que elpresente en elayuda a descomponer las proteínas del pollo mediante un proceso conocido como, esto permite que la carne se vuelva más suave y fácil de masticar.Una de las formas más comunes es utilizar elcomo parte de una, combinándolo con, ajo, hierbas y especias; de esta forma, el pollo se deja reposar durante algunas horas para lograr una textura más tierna y con mayor sabor.Sin embargo, si no dispones de tanto tiempo para dejar marinar el pollo, también puedes aplicar una pequeña cantidad dedirectamente sobre la pechuga y al sartén durante la cocción, ya que esto permite que el ácido comience a actuar inmediatamente sobre la proteína.El blog gastronómicocomparte que cocinar proteínas como el pollo con, no solo lo ablanda, sino que también facilita su digestión, ya que el proceso de descomposición de las proteínas inicia desde antes de que se termine la cocción.recomienda que, para preparaciones de un kilogramo de pollo, se utilicen entrede, las cuales deben ser integradas desde el inicio, pues añadirlo al final puede intensificar demasiado el sabor y no ablandará el pollo.Si buscas unay suave, agregar un poco deal sartén puede convertirse en unen tu cocina.