PERFIL: Enrique Olvera, el chef mexicano detrás del multipremiado Pujol

Pujol, el multipremiado e icónico restaurante del chef mexicano Enrique Olvera, no sólo obtuvo el peldaño 12 durante la ceremonia de The World's 50 Best Restaurants 2019, sino que, además, fue reconocido como el mejor restaurante de América del Norte 2019.

"México lindo. Cómo no te voy a querer", fue el mensaje con el que el chef Olvera agradeció a su equipo en Pujol el reconocimiento.

La cocina y estilo de Enrique Olvera en Pujol le han valido distintos reconocimientos y una mención constante dentro de los listados de los mejores restaurantes de México y el mundo. En la más reciente edición de los Latin Americas's 50 Best Restaurants, su local ocupó el tercer lugar después de Maido y Central, ambos situados en Lima, Perú. Además, fue nombrado el mejor restaurante de México durante la edición 2018 del listado.

Gurú gastronómico. Además de Pujol, inaugurado en 2000 y actualmente situado en la calle de Tennyson de la zona de Polanco en la Ciudad de México, Enrique Olvera está al frente de otros proyectos en la ciudad, como Molino El Pujol, en donde ofrece tortillas hechas con maíz criollo, masa, tamales, elotes y tacos, entre otras delicias derivadas del maíz; Eno, en donde se pueden encontrar preparaciones frescas elaboradas con ingredientes locales; Casa Teo, una residencia y taller de experimentación, y próximamente Ticuchi, un lugar que estará dedicado al comal y al mezcal, una bebida de la que el chef mexicano es fan.

"Ticuchi significa murciélago en zapoteco. Vamos a servir preparaciones al comal servidas con algunas conservas", explicó.

Dentro del territorio nacional, Olvera también es responsable de otros proyectos como Manta, ubicado al interior de The Cape Hotel, en Los Cabos, y Criollo, en una casona de la capital oaxaqueña.

En cuanto a proyectos internacionales, Olvera (que ha llamado en redes sociales "Bad Niño" al presidente Donald Trump por sus políticas migratorias), sigue a la conquista de Estados Unidos, pues además de seguir cosechando éxitos con Cosme (que fue visitado por Barack Obama durante su pasada administración) y Atla, ambos en Nueva York, tiene varios proyectos en la costa Oeste en mancuerna con su joven discípula Daniela Soton-Innes: Damian, un restaurante que servirá platos de influencia mexicana y californiana, y Ditroit, una taquería: ambos restaurantes abrirán en Los Ángeles. Recientemente, el chef también anunció la apertura para 2020 de un restaurante de cocina mexicana contemporánea en Las Vegas.



* ¿Cuánto cuesta comer en la mesa de Olvera?

Pujol (Ciudad de México)

Menú de degustación: de maíz 2 mil 227 pesos; de mar 2 mil 254pesos; barra omakase de tacos con bebidas 3 mil 332 pesos.

Platos insignia: Mole madre, Mole Nuevo; Omakase de tacos y Tlayuda de frijol y quelites.

Cosme (Nueva York)

Ticket promedio: 175 dólares (3 mil 349.83 pesos) Platos insignia: Carnitas de pato; Infladita de cangrejo y Corn husk Meringue.