Prepara unas tostadas de tinga vegetarianas para la Noche Mexicana
Aprende a preparar una tinga vegetariana para disfrutar en tostadas durante las Fiestas Patrias
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En cuanto se acercan las Fiestas Patrias, comienza la planeación de la famosa Noche Mexicana, y la parte más difícil de hostear el evento es asegurarte que todos tengan algo rico para comer.
Pensando en todos aquellos que no comen carne, hoy en Menú te enseñamos a preparar una tinga vegetariana como lo harían el Chef Oropeza y Marina de NoSoloComoVerde. ¡Toma nota!
La tinga es todo un clásico de las Fiestas Patrias, y para nada nos extraña pues se trata de un platillo tan sencillo como delicioso. Sin duda merecedor de que rompas la dieta.
El origen de la tinga se le atribuye a Puebla; de hecho, la primera mención de este platillo se ubica en un libro de 1881 titulado "La Cocinera Poblana". En este texto, es posible encontrar hasta 7 versiones diferentes de tinga.
Sin embargo, hoy en día es conocida como carne deshebrada (comúnmente pollo, res, o cordero) cocinada con una salsa de tomate y chipotle. ¡Sencillo!
Claro que no en todos lados se cocina igual, en las zonas costeras se prepara con pescado, y en otras regiones la tinga vegetariana no es nada nuevo. Es uno de esos platillos que todos preparan a su modo y siempre sabe increíble.
Las tostadas de tinga no pueden faltar en tu Noche Mexicana y para que todos puedan disfrutarlas, te compartimos una receta de tinga vegetariana que sorprenderá a todos tus invitados.
2 cucharadas de aceite vegetal de tu preferencia.
1 diente de ajo finamente picado.
1/4 de cebolla fileteada.
3 zanahorias en julianas.
3 hongos portobello en julianas.
3 tomates rojos asados y escalfados.
1/2 taza de puré de tomate.
1/2 taza de caldo de vegetales sin sal.
1/2 chile chipotle adobado.
1 ramita de orégano fresco picado.
Sal y pimienta al gusto.
Calienta el aceite en una sartén y dora ligeramente el ajo y la cebolla.
Incorpora las zanahorias y el portobello.
Saltea hasta que suavicen y haz a un lado.
Licua los tomates con el puré, el caldo, el chipotle, y tus especias.
Añade la mezcla a la sartén con los vegetales y cocina fuego bajo.
Espera a que reduzca el líquido y agrega el orégano.
Retira del fuego y sirve al gusto.
¡Disfruta!
