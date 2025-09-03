logo pulso
Prepara unas tostadas de tinga vegetarianas para la Noche Mexicana

Aprende a preparar una tinga vegetariana para disfrutar en tostadas durante las Fiestas Patrias

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 03:11 p.m.
Prepara unas tostadas de tinga vegetarianas para la Noche Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En cuanto se acercan las Fiestas Patrias, comienza la planeación de la famosa Noche Mexicana, y la parte más difícil de hostear el evento es asegurarte que todos tengan algo rico para comer.

Pensando en todos aquellos que no comen carne, hoy en Menú te enseñamos a preparar una tinga vegetariana como lo harían el Chef Oropeza y Marina de NoSoloComoVerde. ¡Toma nota!

La tinga es todo un clásico de las Fiestas Patrias, y para nada nos extraña pues se trata de un platillo tan sencillo como delicioso. Sin duda merecedor de que rompas la dieta.

El origen de la tinga se le atribuye a Puebla; de hecho, la primera mención de este platillo se ubica en un libro de 1881 titulado "La Cocinera Poblana". En este texto, es posible encontrar hasta 7 versiones diferentes de tinga.

Sin embargo, hoy en día es conocida como carne deshebrada (comúnmente pollo, res, o cordero) cocinada con una salsa de tomate y chipotle. ¡Sencillo!

Claro que no en todos lados se cocina igual, en las zonas costeras se prepara con pescado, y en otras regiones la tinga vegetariana no es nada nuevo. Es uno de esos platillos que todos preparan a su modo y siempre sabe increíble.

Las tostadas de tinga no pueden faltar en tu Noche Mexicana y para que todos puedan disfrutarlas, te compartimos una receta de tinga vegetariana que sorprenderá a todos tus invitados.

2 cucharadas de aceite vegetal de tu preferencia.

1 diente de ajo finamente picado.

1/4 de cebolla fileteada.

3 zanahorias en julianas.

3 hongos portobello en julianas.

3 tomates rojos asados y escalfados.

1/2 taza de puré de tomate.

1/2 taza de caldo de vegetales sin sal.

1/2 chile chipotle adobado.

1 ramita de orégano fresco picado.

Sal y pimienta al gusto.

Calienta el aceite en una sartén y dora ligeramente el ajo y la cebolla.

Incorpora las zanahorias y el portobello.

Saltea hasta que suavicen y haz a un lado.

Licua los tomates con el puré, el caldo, el chipotle, y tus especias.

Añade la mezcla a la sartén con los vegetales y cocina fuego bajo.

Espera a que reduzca el líquido y agrega el orégano.

Retira del fuego y sirve al gusto.

¡Disfruta!

