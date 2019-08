Qué es y cuáles son los beneficios del café verde

Todos conocemos el café y sus efectos. Son muchas las personas que comienzan el día con una buena taza de esta popular bebida, pero además del tradicional, también existe el café verde. El café verde se refiere a los granos de café que aún no han sido tostados, de acuerdo con la página Medline Plus, el proceso de tostado de los granos reduce la cantidad del químico ácido clorogénico.

Se cree que el ácido clorogénico es el responsable de los beneficios que se le atribuyen a esta bebida, ya que tiene un mayor nivel de dicho ácido, en comparación con los granos de café regulares y tostados. ¿Cuáles son sus beneficios al consumirlos en café verde?

1) Pérdida de peso

Según una revisión realizada a 6 ensayos aleatorios y publicada en Natural Medicine Journal, el extracto de café verde reveló un efecto de pérdida de peso significativamente mayor en comparación con los pacientes controlados con placebo.

Asimismo, otro estudio publicado en Science Direct, concluyó que el extracto de estos granos tiene un efecto potencial contra la obesidad al reducir la acumulación de grasa corporal.

2) Controla niveles de azúcar

Una investigación presentada por la American Chemical Society, aseguró que según la evidencia encontrada por los científicos, "las sustancias naturales extraídas de los granos de café sin tostar pueden ayudar a controlar los niveles elevados de azúcar en la sangre".

"La evidencia apunta a los ácidos clorogénicos como los ingredientes activos en el café que previenen la diabetes y mejoran el control de la glucosa en personas normales, pre-diabéticas y diabéticas", comenta el Dr. Joe Vinson, quien dirigió el estudio.

3) Reduce de la presión arterial

Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, demostró que los ácidos clorogénicos en el extracto de café verde en grano reducen la presión arterial.

La investigación examinó el efecto reductor de la presión arterial en pacientes con hipertensión leve, donde se comprobó que tanto la presión sistólica y diastólica disminuyó significativamente durante el período de ingestión en el grupo que consumió el café verde, pero no en el grupo placebo.

"No hubo diferencias en el índice de masa corporal y la frecuencia del pulso entre los grupos, ni hubo efectos secundarios aparentes", explican los investigadores. De acuerdo con Medline Plus el café verde sería seguro cuando se consume de manera apropiada, afirman que se han usado de manera segura dosis de hasta 480 mg por día durante un máximo de 12 semanas. Sin embargo, al ser café también contiene cafeína, aunque hay mucha menos que en el café común, pero de igual forma podría causar efectos secundarios relacionados con esta sustancia, como los ya conocidos insomnio, nerviosismo e inquietud; entre otros.