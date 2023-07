Quiénes no deberían comer canela

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- La canela es una de las especias más utilizadas en México, por ello es muy común que en todo hogar haya aunque sea un poco, ya sea en rajitas o en polvo.

A lo largo de los años ha sido un gran aliado culinario, gracias a su potente sabor y aroma; además, también se ha demostrado que tiene cualidades beneficiosas para la salud. No obstante, como todo alimento, hay personas que quizá no deberían consumirla o bien moderar su ingesta. Aquí te contamos más a detalle de la canela.

La canela en México

La canela, de acuerdo con el sitio Mexico News Daily, es una especia proveniente de la corteza de diversos árboles y arbustos, originarios del sudeste asiático.

Asimismo, el blog de Culinary Lore menciona que la canela que se consigue en México es originaria de Sri Lanka, que, a diferencia de las otras, esta tiene un sabor más suave y ligero, además de que puede molerse con facilidad. Por otro lado, tiene un olor muy marcado.

En la actualidad, la canela del país se cultiva en lugares como Puebla, Veracruz y Tabasco. También se labra en las Indias Occidentales y en algunas islas del continente africano.

Beneficios de la canela

La canela tiene propiedades medicinales. Healthline menciona algunas como:

Rica en antioxidantes, que ayudan a aminorar el daño natural de las células en el cuerpo.

Ayuda a los malestares antiinflamatorios causados por la alimentación.

Reduce los niveles de azúcar en el cuerpo.

¿Quién debería restringir o evitar comer canela?

No obstante, así como beneficios, existen posibles daños en el cuerpo por consumirla, que de acuerdo al sitio WebMD son:

Alergia: Hay gente que nace siendo alérgico a la canela, en dicho caso, va de más mencionar que no debería consumirse en ninguna de sus vertientes.

Irritación: El uso excesivo de la canela puede provocar irritación en la boca y los labios, causando dolor, pero éste suele desaparecer con facilidad del cuerpo.

Alteración medicinal: Aunque no sea directamente proporcional, se ha mostrado una correlación de la ingesta de canela con la alteración de algunos medicamentos, por lo cual, si estás en tratamiento médico previo, deberías consultar con tu médico el consumo de esta, así como remedios medicinales que la contengan.

De igual modo, WebMD afirma que aunque falta evidencia suficiente para afirmar que la canela puede ser tóxica para algunos tipos de personas, es importante no descartar que esta pueda ser perjudicial para:

Mujeres embarazadas.

Mujeres que se encuentren amamantando.

Personas con daños hepáticos.

¿El motivo? La canela tiene una sustancia llamada cumarina que, según datos del sitio Mejor con Salud, se ha asociado a daños en la gestación y en general en el desarrollo del ser humano. Por ende, personas que se encuentren sensibles o aun en una etapa pronta de crecimiento, deberían revisar a detalle si la canela puede causarles efectos secundarios o no.

Finalmente, es importante recordar que, así como la canela tiene propiedades curativas, si te encuentras bajo alguna de las situaciones anteriores, es recomendable acudir a tu médico en caso de querer consumir cantidades significativas.