Raspas Don Fito, tradición gastronómica de Aquismón

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- En el corazón de Aquismón, en la plaza principal del municipio, ubicado en la Huasteca Potosina, se encuentra un pequeño local con más de 65 años de tradición, que ha saciado el calor de las y los visitantes con los raspados tradicionales que ofrece.

"Las personas que nos visitan y no prueban una raspa de Don Fito es como si no vinieran a Aquismón", es lo que dicen los habitantes de este municipio huasteco para recomendar el primer puesto de raspados que se instaló desde hace 67 años.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Florentino Pérez Iglesias, actual dueño del local, contó que aproximadamente en el año 1955 Adolfo Paredes Hernández, fundador de las raspas Don Fito, tuvo la idea de traer a Aquismón unos raspados que se preparaban y vendían en el estado de Veracruz.

Entregan reconocimiento póstumo al músico Santos Antonio Salvador Cruz, creador de sones huastecos

"Él es quien le da vida a las raspas de aquí de Aquismón", explicó. Además, destacó que el primer local es el que se encuentra ubicado en la plaza principal del municipio y que incluso se instaló antes de que se construyera el kisoko de esta plaza.

"Comenzó con algunos sabores como fresa, vainilla, pulpa de tamarindo y con el tiempo le fue complementando con las frutas, la lechera y hasta la fecha se sigue la tradición de don adolfo y supongo que esto nunca va a terminar", comentó Florentino Pérez. Actualmente, ofrecen diversas variedades de sabores, desde frutas naturales como el plátano o el durazno los cuales de machacan antes de poner el hielo y después se bañan de la clásica lechera, se incorporaron sabores distintos como el rompope, chocolate, coco, mango o melón, hasta llegar a ofrecer chamoyadas de jarabes de frutas naturales como la piña, mango y tamarindo. El más pedido es el de fresa.

Florentino Pérez heredó, desde hace 20 años, este negocio, una vez que el señor Adolfo enfermó, pues desde los siete años acompañó en el trabajo diario a su mentor Adolfo o Fito de cariño, quien le enseñó desde atender a un cliente con buena actitud hasta preparar y confiarle sus recetas secretas de los jarabes que utilizan, mismos que procuran que sean naturales.

"Yo continué su tradición porque desde los siete años comencé a trabajar con él. Le seguí sus pasos, viendo su pasión al trabajo, eso fue lo que a mí me impulsó a dar continuidad a esta tradición gastronómica", agregó.

Para Florentino, lo más importante es continuar con el legado que inició su maestro, así como que la gente se quede con un buen sabor de boca al probar los raspados, "que la gente se vaya contenta y regrese porque es la misma calidad, el mismo sabor, el mismo trato, de siempre".

Pese a que desde hace algunos años han aparecido nuevos locales de raspados en Aquismón, nadie los ha podido igualar, pues se han convertido en una tradición gastronómica que quita la sed y el calor que hace en la ciudad.

"Que vengan, los prueben y ellos mismos van a decir si son buenos o no", concluyó.