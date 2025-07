Receta: ¿Cómo hacer frijoles de olla?

Los frijoles de la olla son la base de diversas recetas de sopas y caldos en nuestro país. Sin duda, su principal atractivo es el sabor, que mezcla la textura de la leguminosa con hierbas aromáticas como el epazote.

Como su nombre lo indica, se preparar en una olla de barro, material que mejora su sabor y también permite una cocción uniforme. Es sencillo hacerlos en casa, por lo que hoy te compartimos la receta.

¿Qué hace especial a los frijoles de la olla?

Según información del diccionario "Larousse Cocina", este platillo se consume, principalmente, en los estados del centro del país. Su preparación se basa en la cocción de frijoles bayos o flor de mayo junto con cebolla, ajo, manteca de cerdo, sal y hierbas de olor.

En la antigüedad se cocinaban en jarros y ollas de barro, pues se creía que dicho material les daba un sabor único y distintivo, especialmente cuando se ponían en la leña.

Sin embargo, hoy en día es posible cocinarlos en ollas a presión, de aluminio o eléctricas, sin dejar de lado el toque tradicional de la receta.

Siguiendo con la información de "Larousse México", en los estados de Veracruz, Tabasco y otras regiones del Golfo de México se utiliza frijoles negros en lugar de bayos, ya que se sirven como guarnición. Tú los puedes consumir como más se te antoje.

¿Cómo hacer frijoles de la olla en casa?

Ingredientes:

- 1/2 kilo de frijoles limpios (negros o flor de mayo).

- 2 ramas de epazote (también se puede usar cilantro o perejil).

- 2 tazas de cebolla blanca picada.

- 2 dientes de ajo picados.

- 3 cucharadas de manteca de cerdo.

- 3 litros de agua.

- Sal al gusto.

Procedimiento en olla de presión:

- Separa las hojas de las ramas de epazote y pícalas finamente. Reserva.

- Coloca en una olla de presión los frijoles limpios, la cebolla picada, el ajo, la manteca de cerdo, el epazote y un chorro de agua.

- Cierra bien la olla y colócala a fuego medio-alto.

- Una vez que comience a liberar vapor y la válvula se mueva, reduce un poco el fuego y deja durante 30 a 35 minutos.

- Retira del fuego, deja enfriar y destapa con cuidado.

- Agrega sal al gusto.

- Hierve 5 minutos más sin tapar para que se integren los sabores.

Procedimiento en olla de barro:

- Sigue el paso 1 y 2 del anterior procedimiento, pero coloca los ingredientes en una olla de barro.

- Cocina los frijoles a fuego medio durante 2 a 3 horas, agregando agua caliente si es necesario.

- Remueve ocasionalmente para evitar que se peguen y verifica que queden suaves antes de agregar la sal.

- Deja hervir durante 5 minutos, apaga el fuego y sirve. Esta versión tiene un sabor más profundo y casero, gracias al material y a la cocción prolongada.

Tips para hacer frijoles de la olla

- No es necesario remojar los frijoles antes de cocerlos, ya que con una cocción adecuada obtienen la textura ideal.

- Añade la sal solo al final, una vez que los frijoles estén completamente cocidos y suaves, ya que si se agrega antes puedes endurecer la cáscara.

- En caso de no contar con epazote, también puedes utilizar cilantro o perejil ya que ambas hierbas aportan un aroma fresco y agradable.

- Si no tienes manteca de cerdo, sustitúyela con un poco de aceite vegetal. Aunque el sabor final será distinto, la receta seguirá conservando su esencia casera.

Con estos sencillos pasos, preparar frijoles de la olla será más fácil de lo que parece. Ya sea como sopa, guarnición o base para otras recetas, nunca fallan en las cocinas mexicanas.