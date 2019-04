Restaurante "El Cardenal" celebra 50 años con libro de su historia gastronómica

Las recetas tradicionales de distintos lugares de la República Mexicana han sido retomadas por la familia Briz Garizurieta, quienes desde hace 50 años fundaron el restaurante "El Cardenal", aniversario que conmemoran con la publicación del libro "El Cardenal. Historia de una mesa de familia".

"Con este libro se cierra una etapa histórica de 'El Cardenal'. Nosotros estamos conscientes de que vienen pisándonos los talones otras generaciones, pero me quiero referir a que nosotros queremos blindar esto. Es muy difícil sobrevivir (a los tiempos de la comida rápida o Fast Food), pero es uno de los esfuerzos y objetivos que ha tenido 'El Cardenal' de ofrecer una cocina auténticamente mexicana y muy apegada a los procesos originales", dijo Marcela Briz Garizurieta, hija de Oliva Garizurieta y Jesús Briz, fundadores del restaurante.

Además de la presentación del libro "El Cardenal. Historia de una mesa de familia", informó Marcela Briz, otro evento conmemorativo por el 50 aniversario del restaurante es el sorteo de la Loteria Nacional que se llevará a cabo el 26 de abril, y la apertura de una nueva sucursal en la calle Dakota, de la Colonia Nápoles.

El libro de Ángeles González Gamio, Cristina Barros y Marco Buenrostro, así como el Prólogo del escritor y cronista Juan Villoro, y fotografías de Ignacio Urquiza, fue presentado en el marco de la edición 35 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Marcela Briz comentó que la presentación del libro publicado por la editorial El Equilibrista era relevante porque "El Cardenal" cumplirá 50 años el 23 de abril, pero también porque ha sido un proyecto postergado, pues desde 2002, cuando abrió la sucursal Alameda, surgió la idea de crear un libro.

"La idea de hacer un libro, aunque bien recibida, fue discutida y desechada en varias ocasiones, principalmente porque considerábamos que no podríamos hablar de nosotros mismos con la objetividad que requiere un proyecto de tal naturaleza. Si se iba a hablar públicamente de nuestro trabajo, debían ser otros los que calificaran nuestros aciertos o nuestros errores. Han pasado muchos años desde entonces, se han abierto otros establecimientos, hemos crecido para asegurar la producción de productos e insumos y el personal se ha multiplicado; estas razones nos han hecho reflexionar y considerar que ya no se trata de una historia que nos pertenezca sólo a nosotros, es de mucha gente", indicó Marcela Briz.

Briz calificó a "El Cardenal" como un referente, pues en él "se han tejido diversas historias privadas, pero también públicas, ya que ha sido testigo de buena parte de la vida política del país".

El libro que también cuenta con testimonios del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el artista José Luis Cuevas, Guadalupe Rivera, Fernando Savater y Joan Manuel Serrat, fue prologado por Juan Villoro.

"'El Cardenal' es muy heredero de la rica prosapia michoacana, pero también ha sabido combinar las más distintas tradiciones de la cocina mexicana, tomando en cuenta sitios tan emblemáticos como Puebla, Oaxaca o Yucatán. 'El Cardenal' es fiel a este registro popular de la cocina mexicana. La buena cocina tiene que ver con la impronta emocional que ahí se dedica, sin pasión ni unos huevos revueltos saben bien y en 'El Cardenal' hemos visto que a lo largo de su menú hemos tenido una enciclopedia de la pasión", comentó Villoro.

En su oportunidad, Ángeles González Gamio habló de la historia de "El Cardenal"; mientras que Cristina Barros recordó las vivencias que tuvo en el restaurante y los ingredientes que contienen los platillos que ahí se sirven; mientras que Ignacio Urquiza compartió cómo fotografió los platillos.

Al final de la presentación del libro que se llevó a cabo en la sucursal Alameda, hubo degustación de emblemáticos platillos, como los tacos de camarón, tortas de romeritos o bacalao, y helado de zapote negro o guanábana.