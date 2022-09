Revelan la lista de los peores platillos mexicanos

A-AA+

Hace unos días, el portal de internet Taste Atlas, reveló la lista de los 10 platillos de la cocina mexicana votados como los peores representantes de nuestra gastronomía.

Taste Atlas es un sitio web que funciona como una guía de viaje que se centra en la comida. A través de mostrar la cocina tradicional de cada región, recopilar recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares, comparte con el público un poco de la cultura de diferentes partes del mundo.

Esta vez fue el turno de México, pues fue objeto de su más reciente lista de los 10 platillos peor calificados y los resultados te sorprenderán.

Este ranqueo de platillos tiene de todo, desde antojitos sencillos que pueden encontrarse en las calles, hasta preparaciones elaboradas o incluso, de temporada.

En noveno lugar de esta lista se encuentra una especialidad regiomontana, el cabrito. Seguido de las entomatadas y el salpicón de res en los puestos 8 y 7, respectivamente.

Otro de los miembros de esta lista, es el taco de tripa, un alimento incomprendido que polariza conversaciones pues lo amas o lo odias, con él no hay medias tintas. Su puesto número 6, es producto de esta controversia.

Uno de los golpes más dolorosos para los chilangos, debe ser encontrar a la amada guajolota o torta de tamal dentro de esta lista, como el cuarto alimento peor calificado, aunque probablemente más de un habitante de otro estado del país coincida con el veredicto.

El podio de los primeros tres lugares, en una irónica lista que enumera a los peores platillos de la cocina mexicana, comienza con un tercer lugar con el que varios mexicanos estarán de acuerdo: la capirotada. El portal Taste Atlas la describe como "la versión mexicana del budín de pan, que consiste en pan viejo, trozos de nueces y frutas, canela, azúcar morena, jarabe dulce y queso encima".

La plata se la lleva el menudo o pancita, que a pesar de ser la salvación de muchos después de una buena fiesta, no logró convencer a suficientes paladares para evitar estar en la lista.

Coronándose como el platillo peor calificado se encuentran los romeritos, una receta tradicional que suele encontrarse durante la cuaresma o las celebraciones de fin de año.

¿Quién califica la comida mexicana?

La votación se realiza directamente en el sitio de Taste Atlas. Ahí, los usuarios pueden opinar sobre todos aquellos platillos que hayan probado y calificarlos según su apreciación, por lo que no se trata de un concurso objetivo o que tenga alguna metodología de calificación determinada.

Las listas de platillos están disponibles en diferentes países, por lo que puedes participar en ranquear cualquier cocina extranjera según tu experiencia.