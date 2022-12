Romeritos, un quelite lleno de beneficios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Las mesas de los mexicanos se llenan de color y sabor durante la temporada navideña, todo sea por compartir con los amigos y seres queridos alrededor de un festín.

La variedad de la gastronomía mexicana es tan amplia que sería imposible mencionar todos los platillos que forman parte de las cenas navideñas o de fin de año en las diversas regiones del país; sin embargo, hay algunos que pueden encontrarse a lo largo y ancho de la república mexicana y tal es el caso de los romeritos con mole.

Si bien, las recetas de romeritos cambian de un hogar a otro, ya sea por el tipo de mole, la adición de camarón seco o fresco, el agregar o no tortitas de camarón, entre muchas otras variaciones, ninguna de ellas sería posible sin el elemento principal, los romeritos.

Los romeritos son una variedad de quelites, palabra que proviene del náhuatl "quilitl" cuyo significado es verdura o planta tierna comestible. Esta es la forma en la que se denomina a las plantas comestibles en México.

En el caso de los romeritos, estos son plantas de tallos y hojas tiernas alargadas, de color verde intenso que se cocinan fácilmente debido a su alta cantidad de agua.

Al igual que gran parte de los quelites, los romeritos son una fuente importante de fibra, por lo que su consumo ayuda a tener la sensación de saciedad por más tiempo después de comer, así como a regular y acelerar el tránsito intestinal.

Además, los romeritos contienen minerales esenciales como el hierro y el potasio, indispensables para mantener al organismo funcionando de manera correcta con actividades como la producción de hemoglobina, responsable de oxigenar los músculos y el buen funcionamiento del riñón y del corazón en el caso del potasio.

Dentro del aporte de vitaminas de los romeros, se encuentran en mayor porcentaje la vitamina A, que propicia una visión saludable, el crecimiento y el desarrollo del cuerpo, así como del corazón, los pulmones y otros órganos.

Por otro lado, la vitamina C es un antioxidante natural, que retrasa la oxidación y envejecimiento de las células, además de reforzar al sistema inmune en contra de todo tipo de enfermedades e infecciones.

Esta Navidad y Año Nuevo, no dudes en servirte un plato de nutrientes en forma de este tradicional y delicioso platillo típico de la temporada.