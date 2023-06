Siete beneficios de la mejorana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La mejorana es una planta muy utilizada en la cocina por su distintivo sabor y aroma. Pero, además, tiene propiedades medicinales que aportan valiosos nutrientes al organismo. Si deseas incluirla en tu alimentación para aprovechar sus cualidades nutritivas, aquí te decimos cuáles son sus beneficios.

Aunque suele relacionarse con el orégano, pues ambas plantas pertenecen a la familia de las lamiaceae, la mejorana, también conocida como mayorana, tiene un sabor más dulce, por lo que se puede consumir fresca o seca y suele utilizarse como condimento en la cocina.

A continuación, te compartimos los beneficios y propiedades medicinales que la mejorana le aporta a la salud de tu organismo.

Desde la antigüedad se sabe sobre el uso medicinal de determinadas plantas, y la mejorana no es la excepción, ya que, además de ser un ingrediente para sazonar distintas recetas, tiene propiedades laxantes, antisépticas y calmantes, por lo que esta hierba suele consumirse en infusiones.

La mejorana está incluida entre las especias que fortalecen el sistema inmunológico por sus propiedades antioxidantes que protegen las células del envejecimiento, retrasando el deterioro celular, de acuerdo con información de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud.

Asimismo, la mejorana contiene vitaminas A, E, B1 y B2, y minerales como zinc, magnesio, fósforo y potasio.

En seguida te exponemos los 7 beneficios de la mejorana de acuerdo con el libro "Valor agregado en el uso de plantas medicinales", publicado en el 2018 por la Sagarpa, que ahora es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

1. Efecto tranquilizante

Si has padecido periodos de insomnio o estrés, un té de mejorana puede ayudarte a calmar el sistema nervioso. Lo puedes preparar agregando el equivalente a dos cucharaditas de ramitas de mejorana en una taza de agua hirviendo. Deja reposar unos cinco minutos, cuela y toma el té antes de irte a dormir para aprovechar sus beneficios tranquilizantes y que puedas conciliar el sueño más fácilmente.

2. Propiedades digestivas

Esta planta posee beneficios como generar un aumento en la producción de los jugos gastrointestinales, los cuales mejoran el proceso de la digestión de alimentos, por lo que beber té de mejorana ocasionalmente durante el día antes de comer puede ayudarte a aliviar molestias como el estreñimiento.

3. Propiedad antiinflamatoria y calmante

Ante el impacto de una caída o golpe en algún músculo del cuerpo, puedes preparar una cataplasma con un puñado de hojas de mejorana hervida en vino blanco. Mientras hierve mueve hasta que la mezcla quede espesa y aplica fomentos calientes hasta sentir mejoría.

4. Calma el dolor de cabeza

Para tratar un dolor de cabeza la recomendación es preparar una infusión en dos litros de agua a la que se le añaden 10 gramos de mejorana, pero no para beberla, en cuanto esté lista deberás lavar tu cabeza con el té.

5. Calmante de cólicos intestinales en niños

Durante la etapa de la niñez los cólicos intestinales son un padecimiento común, por lo que, para calmarlos y desinflamar el intestino, se puede preparar una pomada de mejorana. Sólo es necesario remojar en un poco de agua unas ramas de mejorana y mezclarlas con un par de cucharadas de manteca vegetal, para después aplicar la mezcla sobre el vientre de los pequeños.

6. Ayuda contra el catarro nasal

Para combatir un catarro nasal común, la mejorana es un buen remedio casero. En este caso es necesario machacar unas hojas de mejorana fresca en un mortero o molcajete y mezclar con manteca vegetal. Esta pomada se aplica en los bordes de la nariz dos veces al día.

7. Calma el dolor de cuello y hombros

Otro de los beneficios de la mejorana consiste en actuar como calmante cuando se presenta dolor en los hombros o en el cuello. En estos casos se puede aplicar un concentrado de mejorana en la parte afectada. Para ello es necesario que hiervas en un litro de agua unos ramilletes de mejorana y en cuanto esté lista, remoja un paño limpio en la preparación y aplícalo en la zona donde hay dolor.

Ahora que ya conoces algunos de los beneficios de la mejorana puedes disfrutar de sus múltiples propiedades y usos. Sin embargo, hay que destacar que su ingesta no se recomienda a mujeres embarazadas y que ante cualquier padecimiento en el que las molestias persistan, lo mejor es acudir con un profesional de la salud.