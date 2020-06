Té de cúrcuma para depurar el cuerpo

La cúrcuma es uno de los alimentos con grandes beneficios para la salud de quien la consume, por ello, te diremos cómo preparar un té de cúrcuma detox y cuáles son sus propiedades.

Si quieres incluir a la cúrcuma en tu dieta y obtener sus beneficios, el té puede convertirse en la opción ideal para que disfrutes de sus propiedades.

El sitio Medical News Today, señala que la cúrcuma aumenta la función inmune del organismo debido a que aporta antioxidantes, tiene propiedades antivirales, antiinflamatorias y antibacterianas. Con todas estas funciones en combinación, la cúrcuma puede ayudarte a regular las células y hacerlas fuertes frente a enfermedades como el cáncer, el Alzheimer e incluso prevenir problemas cardiovasculares.

La cúrcuma es un buen aliado para desintoxicar el cuerpo, según un estudio publicado en Journal of Applied Toxicology, este alimento tiene efectos protectores sobre el estrés oxidativo de las células. El estudio concluyó que la cúrcuma puede eliminar toxinas que no son necesarias en el organismo.

El estrés oxidativo tiene que ver con el envejecimiento y la aparición de otras enfermedades debido a la falta de algunos nutrientes en el organismo. La cúrcuma protege las células que tienen funciones vitales para tu organismo y elimina las toxinas que pudieran afectar su correcto funcionamiento.

Por otro lado, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Annamalai en la India, comprobó los efectos de las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la cúrcuma en el organismo humano, el estudio explica que esta planta puede inhibir la aparición de enzimas dañinas, las cuales son responsables de algunos trastornos inflamatorios.

El mismo estudio reveló que la inflamación puede originar tumores a largo plazo, por lo que el uso terapéutico de la cúrcuma puede ayudar a prevenir enfermedades cancerígenas con sus efectos quimiopreventivos.

La Escuela de Medicina de Corea del Sur también respalda la efectividad de la cúrcuma a través de una prueba donde los científicos encontraron que este té puede proteger al hígado de lesiones hepáticas, esto es gracias a los antioxidantes que aporta la cúrcuma.

Es necesario que tu infusión de cúrcuma tenga un poco de pimienta negra, ya que un estudio realizado por el Departamento de Farmacología del Colegio de Medicina de la India, encontró que la cúrcuma no se absorbe fácilmente en el cuerpo de quien la consume, sin embargo, la pimienta negra tiene piperina, una sustancia capaz de aumentar la concentración de la cúrcuma y favorecer sus efectos en el organismo.

Si quieres preparar este delicioso y nutritivo té necesitarás los siguientes ingredientes:

- 4 tazas de agua

- 1 ½ cucharadita de polvo de cúrcuma (también puedes usarla fresca)

- Pimienta negra

- 1limón o lima en rodajas

- Jengibre

Modo de preparación

1. Pon a hervir el agua, cuando llegue al punto de ebullición agrega la cúrcuma, una pizca de pimienta negra y las rodajas del limón o lima

2. Deja que la mezcla hierva por 10 minutos para que se incorporen los ingredientes

3. Antes de servir, cuela el té. Puedes endulzar con un poco de miel

Según información de Medical News Today, es importante que agregues uno de los cítricos que te indicamos y el jengibre, estos ingredientes mejoran las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de la cúrcuma. Por otro lado, la pimienta negra también le aportará un toque de sabor y promueve la fácil absorción de la cúrcuma en el cuerpo.