Tres mexicanos dentro de la lista de los World's 50 Best Restaurants

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- El día de hoy se anunció en el sitio oficial de The World´s 50 Best Restaurants la primera parte de la lista inglesa que reconoce a los mejores restaurantes del mundo.

Una vez más, México y sus cocineros figuraron dentro de tres de los puestos 51 al 100, colocando en alto a la gastronomía mexicana y siendo escaparate para mostrar su riqueza a los paladares de todo el mundo.

A esto se une el orgullo por el nombramiento de la chef Elena Reygadas como Mejor Chef Femenina del Mundo 2023 hace tan solo algunas semanas, como antesala del anuncio del resto de la lista.

La gala anual de The World´s 50 Best Restaurants tendrá lugar el próximo 20 de junio, en la ciudad de Valencia, España, donde por fin conoceremos a los 50 restaurantes galardonados como mejores del mundo.

La competencia dentro del ámbito gastronómico es cada vez mayor. La oferta culinaria se expande a medida que pasan los años y esto, sin duda, es un gran impulsor para buscar siempre mejorar.

Este 2023, son tres mexicanos los que alcanzaron el nivel para estar dentro de una de las listas más reconocidas en el mundo.

El puesto más alto conseguido por un restaurante mexicano en la edición 2023 de la lista del 51 al 100 fue Alcalde, ubicado en Guadalajara, el cual se apropió del lugar 54.

Alcalde, liderado por el chef Francisco Ruano, fue fundado en el año 2013. La premisa bajo la que se rige el restaurante es de una cocina abierta, sincera y que trabaja codo a codo con los ciclos de la naturaleza.

Su cocina no solo respeta las estaciones del año y sus virtudes, también se ha posicionado en el gusto de comensales locales y visitantes de todas partes del mundo, debido a su constante búsqueda por alcanzar la excelencia a través de la sencillez, misma que puede saborearse en cada platillo.

En el peldaño 69 de la afamada lista se ubica Sud 777, parte de la cultura culinaria de la Ciudad de México desde hace 15 años.

Desde la cocina de uno de los restaurantes icónicos del Pedregal, el chef Edgar Núñez rompe las barreras de lo convencional con su cocina vegetal.

Con creatividad y técnicas siempre en evolución, en el Sud 777 cuentan con un menú degustación que se modifica acorde a los ingredientes que sus huertos y la temporada ofrecen.

El proyecto culinario del chef Enrique Olvera que se encuentra en la ciudad de Nueva York se posicionó en el lugar 73 de The World´s 50 Best Restaurants.

Al igual que muchos otros de los restaurantes de Olvera, Cosme centra su menú en la cocina mexicana contemporánea. Con un vaivén entre ingredientes y técnicas ancestrales, modernidad y creatividad, así como sabores de ayer y hoy, la gastronomía mexicana brilla en la Gran Manzana desde las mesas de Cosme.

No te pierdas la cobertura de la gala de The World´s 50 Best Restaurants a través de nuestras redes sociales y entérate cuál es el mejor restaurante del mundo este 2023.