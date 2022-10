Un pulque curado de cempasúchil en SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 29 (EL UNIVERSAL).- En la pulquería Coneja de La Luna ubicada en la calle Abasolo, en el corazón del Centro Histórico de San Luis Potosí, le han dado un toque floral a estas milenarias bebidas, mezclando la sabiduría del pulque con el característico aroma y color de la flor de cempasúchil.

Jeniffer Ríos, jícarera especialista en tratamiento y conservación del pulque y dueña de este establecimiento, explica que todo comienza desde el proceso de fermentación que se lleva a cabo en "tinacales" de la región Monte Oscuro en Mexquitic, o Venadito, Ahualulco y Charcas, pero también de los Llanos de Apan de donde se surten principalmente para hacer funcionar su local.

Las buenas condiciones del pulque son importantes para los curados en Coneja de Luna, a partir de la transformación del aguamiel en pulque, proceso que tarda aproximadamente 24 horas, el pulque ideal para un curado debe ser fresco, saborizado y libre de suciedad y debe tratarse con cariño.

Posterior a esto viene la preparación de un curado de cempasúchil como tal, para lo cual lo único que se requiere, según comenta Jeniffer Ríos, es un pulque natural blanco en buenas condiciones, es decir, con aroma y frescura, y "la flor de veinte pétalos" previamente desinfectada, fresca y macerada en un poco de pulque para después ser triturada manualmente con un molino de mano y finalmente colada con un manto de cielo.

Ríos refiere que existen otras maneras en su preparación, hay quienes lo mezclan con leche condensada o incluso agregan canela, vainilla y hasta plátano, pero ella no lo prepara así "porque químicamente el uso de leche resta ciertas propiedades nutritivas o beneficiosas del pulque", por lo que en realidad lo único necesario para lograr el delicioso sabor y característico de esté curado es la flor de cempasúchil.

El resultado es una bebida refrescante, de sabor realmente agradable al paladar, dulce, de densidad no espesa pero tampoco líquida, su color es muy llamativo, además conserva el característico e inconfundible aroma de la flor de muerto.

El equipo de EL UNIVERSAL San Luis Potosí tuvo la oportunidad de probarlo y sin duda es un sabor inigualable, convirtiéndose en un imperdible de esta temporada.

El curado de cempasúchil es exclusivo de esta época del año, se comienza a ofrecer a mediados de octubre, pero toma popularidades a partir del 28 del mismo mes y se deja de preparar en los primeros días de noviembre ya que la flor de cempasúchil debe estar lo más fresca posible para usarse, y así con una flor que simboliza toda una tradición arraigada en nuestro país, es que en Abasolo 845 por tan sólo 30, 45 y 60 pesos se realiza un curado totalmente fresco.

La deliciosa bebida puede acompañarse con otros platillos suculentos de la gastronomía potosina, como quesadillas, tostadas borrachas, carne de chito o alimentos con picor, pero su match perfecto son los tamales rojos o una barbacoa de hoyo.

Origen prehispánico

El pulque es la bebida alcohólica mexicana de origen prehispánico que por milenios sigue deleitando paladares, se cuenta que fue un regalo de la diosa náhuatl Mayáhuel para los hombres y mujeres, se obtiene de las pencas del maguey y se elabora a partir de la fermentación del mucílago o popularmente conocido como "aguamiel".

No está de más mencionar que al pulque tradicionalmente, se le atribuyen propiedades medicinales, tales como que alivia trastornos gastrointestinales, estimula el apetito, combate la debilidad y mejora ciertos padecimientos renales, también recomiendan su consumo a personas en tratamientos de quimioterapia para reforzar el sistema inmunológico.

El cempasúchil no se queda atrás, no sólo es una flor de ornato, sino que también es comestible y su uso en la cocina ha tomado popularidad en los últimos años.

También, se le conocen popularmente propiedades benéficas, esta flor se usa en la medicina homeopática para el tratamiento de padecimientos digestivos, fiebre, enfermedades respiratorias como la tos y para tratar problemas de la piel como verrugas, salpullido y llagas, entre otros.