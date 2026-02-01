A balazos, ultiman a un hombre en La Lomita

Sujetos armados irrumpieron en una carpintería de la colonia La Lomita, en donde asesinaron a un sujeto que ahí se encontraba y enseguida se dieron a la fuga sin que nadie lo impidiera.

Los hechos se suscitaron antes de las dos de la tarde de este sábado en un local utilizado como carpintería que se ubica en la avenida San Pedro, entre las calles Ana Gaby y Luna, en la colonia referida.

De acuerdo a testigos, maleantes armados arribaron al sitio y le dispararon a un hombre que ahí se encontraba para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido, en tanto que los vecinos al escuchar los disparos se resguardaron para no resultar afectados.

Se pidió ayuda y al sitio llegaron los paramédicos a prestar los primeros auxilios al hombre, pero se determinó que ya nada se podía hacer puesto que había perdido la vida víctima de los impactos de bala que presentaba.

Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones y en la inspección en el sitio se encontraron diversos cartuchos percutidos que fueron embalados para su análisis. El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamen.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los responsables del homicidio y proceder en su contra de acuerdo a la ley.