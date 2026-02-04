A proceso, cuatro de los presuntos agresores de familia en Zaragoza

Litigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvieron el auto de vinculación a proceso de cuatro personas relacionadas con el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos suscitados en Zaragoza.

Se trata de una mujer y tres hombres, quienes habrían ingresado a una casa de la colonia El Pedregal y lesionaron a dos hombres con disparos de arma de fuego y un objeto punzocortante, causándoles heridas que pusieron en riesgo sus vidas.

Tras el suceso, que se presentó el 19 de octubre de 2025, un agente Fiscal integró la carpeta de investigación y obtuvo, a través de la Policía de Investigación (PDI), la detención de Fernando "N", Saúl "N", María "N" y Adrián "N", por medio de una orden de aprehensión.

De esta manera, los asegurados fueron llevados a la audiencia donde se les formuló la imputación del delito de homicidio calificado en grado de tentativa por parte del personal de la FGESLP, quien además solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la vinculación a proceso.

Las peticiones de la Fiscalía Potosina fueron aprobadas por la autoridad judicial, quien también impuso tres meses de investigación complementaria.