A proceso, sujeto sorprendido en presunto robo en tienda de autoservicio

Litigantes de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), lograron vincular a proceso a un sujeto que hace días fue detenido en flagrancia tras presuntamente cometer un robo a una tienda de autoservicio de la ciudad Capital.

Cabe señalar que en la audiencia inicial, el Juez de Control decidió no imponer la prisión preventiva como medida cautelar, al considerar que el robo no fue con violencia física y que si bien el imputado llevaba fajada entre sus ropas una pistola, esta no era de verdad, sino de juguete.

Por lo que a Óscar "N" se le impusieron como medidas cautelares no acercarse ni comunicarse con las víctimas, dictando el Juez un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fue el 3 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando dicho sujeto arribó a una tienda de autoservicio ubicado en la avenida Constitución, de la colonia Guadalupe, dirigiéndole al área de carnes, donde fue reconocido por una de las empleadas, ya que en otras ocasiones se había escondido productos entre sus ropas y salía sin pagarlos.

Por lo que la empleada informó de lo anterior a su superior y cuando ya se iba sin pagar, se le pidió pasara a la caja a cubrir el costo por los productos que llevaba entre sus ropas, levantándose el sujeto la camisa solo para mostrar a las mujeres una pistola fajada en la cintura, dejándolo ir por temor a que les hiciera daño.

La policía llegó de inmediato al llamado de auxilio y con las características físicas del presunto responsable y de la ropa que vestía, lograron su detención cuadras delante de donde ocurrió el robo, encontrándole algunos productos, además de la pistola fajada en la cintura, siendo detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras calificarse de legal la detención de Óscar "N", la Fiscalía solicitó su vinculación a proceso con las medidas cautelares ya señaladas.