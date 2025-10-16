A tiros, asesinan a individuo en la Col. San Francisco

Delincuentes asesinaron a balazos a un hombre en la colonia San Francisco, llegaron hasta su domicilio en donde lo acribillaron para enseguida darse a la fuga dejándolo sin vida.

El hecho ocurrió cerca de las tres de la tarde de este miércoles, cuando a una vivienda ubicada en la privada República de Costa Rica de la colonia mencionada, perteneciente Soledad, arribaron individuos armados y se fueron en contra de uno de los presentes.

Al tener cerca a la víctima, los maleantes le dispararon de corta distancia sin que nadie pudiera impedirlo y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Los testigos procedieron a llamar a los cuerpos de emergencia y al lugar acudieron los paramédicos, quienes atendieron al infortunado pero determinaron que ya había perdido la vida víctima de los impactos de bala que presentaba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar también arribaron elementos de la Guardia Municipal de Soledad, quienes al ser los primeros respondientes procedieron a acordonar la zona en espera del resto de las autoridades para que se iniciaran las investigaciones correspondientes.

Asimismo, personal de la Vicefiscalía Científica acudió a realizar una inspección en la escena del crimen, recogiendo algunos cartuchos percutidos que fueron embalados para integrarlos a la carpeta de investigación ya iniciada por la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia de ley para luego ser entregado a sus familiares para la sepultura respectiva.